Anguilla triomphe au débat des droits de l’enfant

La halle des sports du stade Jean Louis Vanterpool a résonné d’éloquence ce mercredi 20 novembre lors de la 5ème édition du débat des droits de l’enfant.

Cinq équipes composées de 4 collégiens de Saint-Martin, Sint Maarten, Saint-Barthélemy, Anguilla et Saint-Kitts ont débattu avec passion sur 4 articles clés de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée en 1989 par l’ONU. Avant le lancement des débats et des joutes verbales, les hymnes insulaires ont été entonnés, marquant un moment de fierté pour tous. Les officiels présents, tels que Dominique Démocrite Louisy, 3ème vice-présidente de la Collectivité, et Lyndon C.J. Lewis, ministre de la justice et de l’éducation de Sint Maarten, ont rappelé l’importance de garantir les droits fondamentaux des enfants. Ils ont souligné des enjeux tels que la précarité émotionnelle des enfants sans famille ou séparés des parents, l’accompagnement des enfants en situation de handicap et la réhabilitation des jeunes en conflit avec la loi. Harry Christophe, vice-recteur, a évoqué les 20 % des enfants dans le monde qui n’ont pas accès à leurs droits, insistant sur la responsabilité des adultes d’écouter les jeunes et de respecter leur parole. Marcellia Henry, secrétaire générale de l’UNESCO à Sint Maarten, a renforcé ce message en appelant à une responsabilité partagée pour ne laisser aucun enfant de côté. Le débat, empreint d’une belle énergie collective, a été remporté par l’équipe d’Anguilla, incarnant une jeunesse engagée et porteuse d’espoir pour l’avenir. Saint Kitts remporte la 2ème place et Sint Maarten la 3ème. Mais tous sans exception peuvent être fiers de leur prestation. _Vx