AVIATION : Fermeture définitive de la compagnie régionale LIAT

La compagnie caribéenne de transport LIAT, fondée en 1956, doit être dissoute sous sa forme actuelle – LIAT (1974) Ltd – le 24 janvier 2024, a confirmé Cleveland Seaforth, son administrateur nommé par le tribunal administratif d’Antigua et Barbuda, jeudi 4 janvier dernier.

Selon le quotidien Barbados Today, ce courrier envoyé aux salariés de la LIAT confirme la cessation des activités de la société qui ne possédait plus qu’un seul avion, les autres appareils avaient été saisis pour régler les dettes de la compagnie. 90 salariés seront donc licenciés à compter du 4 février 2024, sans indemnité même si l’entreprise entend informer les personnes concernées d’un éventuel changement d’ici 45 jours en fonction des résultats d’analyse financière. Seuls quelques employés resteront actifs professionnellement sur la fermeture définitive de la société. Le gouvernement d’Antigua et Barbuda travaille néanmoins au lancement d’une nouvelle entité LIAT (2020) dont la date d’ouverture n’a pas été communiquée et qui ne sera pas responsable des dettes de LIAT (1974). «Après un examen et une évaluation minutieuse des opérations actuelles, l’administrateur nommé par le tribunal a décidé de cesser définitivement toutes les opérations de vols commerciaux à compter de la fermeture des bureaux le 24 janvier 2024», indique la lettre de Seaforth retenu pour diriger un LIAT réduit après son effondrement en 2020, laissant des centaines de personnes sans emploi dans la région. Pour rappel, la crise du Covid de 2020 a accéléré la chute de la LIAT déjà fortement endettée. Du jour au lendemain, comme pour beaucoup d’entreprises et particulièrement de compagnies aériennes, les opérations ont cessé, entraînant la mise au chômage de centaines d’agents sans préavis ni versement du dernier salaire et des congés payés. En juin de la même année et suite au refus des autres États actionnaires (Barbade, Dominique, Saint-Vincent et les Grenadines) de poursuivre le financement du transporteur en dette, Gaston Browne, le premier ministre d’Antigua et Barbuda, pays actionnaire majoritaire de la société, annonçait la mise en liquidation de la LIAT. En 2023, le gouvernement d’Antigua et Barbuda concluait un accord avec Air Peace pour céder la participation majoritaire de LIAT au transporteur nigérian. _Vx

780 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter