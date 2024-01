Evénement : Sugar Apple à Maho ce dimanche

Depuis sa création il y a 3 ans, Sugar Apple n’a cessé de soulever les foules lors de chacune de ses représentations.

Ce groupe acoustique créé à Saint-Martin à l’initiative de Nalia Muriel, chanteuse dans l’âme depuis toujours, vous emmène dans un voyage musical à travers les meilleurs classiques jazz, rock, blues, rythmes latinos et caribéens… dans toutes les langues.

Quatre musiciens professionnels entourent aujourd’hui Nalia pour former un quintet exceptionnel dont l’énergie, le charisme, et la qualité de ses représentations régalent le public à chaque sortie.

Alfredo Acosta à la guitare; Wilki Souklaye à la basse; Mikiael Victor à la batterie; et la dernière recrue Gordon Brandon au saxo, tous experts dans leur domaine accompagneront la voix magique de Nalia et devraient tous les cinq mettre le feu au Jazz Club du Casino Royale à Maho dimanche 14 janvier à 18h30. Pour tout public : danseurs ou non.

Extrait du répertoire: All of Me, La Vie en Rose, Les feuilles mortes, A quoi ça sert l’amour, Mon manège à moi, Summer time, Mambo Italiano, I’ve got you under my skin, For me Formidable, Volare, Bamboleo, Guantanamera, Besame Mucho, Cant help falling in Love with you, Can’t take my Eyes off of You, Oh Sole Mio / It’s now or never, Rosita, La Guadeloupéene…

Plus d’infos sur Sugar Apple : https://www.sugarapplemusic.com

Réservations par whatsapp: +(590) 690 88 00 22

285 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter