Ecosite de Grandes Cayes : lancement de l’enquête publique sur le projet « PI »

La société VERDE-SXM, opérateur local de référence en matière de gestion des déchets de l’île, porte sur l’écosite de Grandes Cayes un projet de traitement optimisé et de valorisation énergétique des déchets ultimes, après tri et recyclage, dit projet « PI » (pour Pollution free-Integrated waste management), en remplacement des solutions de stockage actuelles qui arrivent à saturation.

Il s’agira ainsi de récupérer les ordures ménagères et les déchets des entreprises qui ne peuvent pas être recyclées, de les broyer et de les transformer en matière sèche et propre, appelé « combustible solide de récupération » (CSR). Ces combustibles seront ensuite chauffés à basse température pour produire une électricité verte et renouvelable.

À terme, cette nouvelle unité de traitement permettra de produire 8 % de la consommation d’électricité de Saint-Martin et de diviser par 10 la mise en décharge des déchets sur l’île.

La société VERDE-SXM a rejoint en 2019 le groupe français IDEX, leader dans la production d’énergie issue de la valorisation énergétique et de la méthanisation de déchets au service des collectivités. Pour mener à bien ce projet – qui se traduira par la création de nouveaux emplois pour les opérations préalables de tri et de recyclage des déchets –, la société VERDE-SXM s’est alliée avec TRIBER, groupe détenteur de la technologie « PI » de valorisation écologique des déchets en énergie.

Après que la société VERDE-SXM a transmis ces dernières semaines une demande d’autorisation environnementale aux services de l’Etat (Direction de l’environnement, de l’aménagement du logement, DEAL), le projet « PI » franchit une nouvelle étape avec l’ouverture d’une enquête publique concernant cette demande d’autorisation. Cette enquête publique aura lieu du 28 juin au 28 juillet 2022 inclus. Pendant la durée de l’enquête, le public pourra s’informer sur le projet :

– En consultant le dossier du projet à l’Hôtel de la collectivité de Saint-Martin, durant les jours ouvrables et aux heures normales d’ouverture des bureaux ;

– En rencontrant Madame Muriel MANTRAN, qui a été désignée en qualité de commissaire enquêtrice chargée de conduire cette enquête publique, à l’occasion des permanences qu’elle tiendra :

*à la Direction environnement eau énergie, Route du fort – Bâtiment de l’ancien hôpital – Marigot, les mercredis 29 juin 2022 et 20 juillet 2022 de 9h à 12h

*à l’école Elie GIBBS, rue des écoles – Grand Case, les mercredis 6 juillet 2022 et 13 juillet 2022 de 9h à 12h

Pendant cette même période, le public pourra également formuler ses observations et propositions sur le projet :

– En les consignant dans le registre d’enquête publique ouvert à cet effet à l’Hôtel de la collectivité ;

– En les transmettant à Madame Muriel MANTRAN, commissaire-enquêtrice, à l’occasion des permanences sus-mentionnées ;

– En les adressant :

*Par voie postale à : Madame Muriel MANTRAN, commissaire-enquêtrice – Direction environnement eau énergie, Route du fort – Bâtiment de l’ancien hôpital – Marigot, 97150 Saint-Martin

*Par voie électronique à : enquetes-publiques.verdesxm@developpementdurable.gouv.fr

Attention, pour être pris en compte, les correspondances et courriels devront parvenir au plus tard le 28 juillet 2022, date de clôture de l’enquête publique.

