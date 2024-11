CULTURE : Escale littéraire du Festival Écritures des Amériques à Saint-Martin

Le Festival Écritures des Amériques, rendez-vous attendu des passionnés de littérature, fera escale à Saint-Martin le mercredi 27 novembre prochain. Cet événement, organisé en partenariat avec l’Association Coffee & Soda Biscuits et les Nomades Open Mic, se tiendra dans le cadre intime et chaleureux du 978 Sanctorum Lounge à Rambaud à partir de 18h30.

Depuis 24 ans, le Festival Écritures des Amériques rassemble des écrivains de renom dans la Caraïbe insulaire, créant des ponts entre les mots, les récits, et les lecteurs. À Saint-Martin, les auteurs Stéphane Pair et Polina Panassenko animeront une rencontre littéraire autour du thème «Les fantômes de la violence», explorant les échos des mémoires individuelle et collective dans leurs œuvres. Cet entretien captivant sera animé par la journaliste littéraire Élise Lépine. Le public aura l’opportunité de découvrir des fragments d’intrigues, des récits autobiographiques et les destins vibrants des personnages imaginés par ces écrivains talentueux. La soirée, soutenue par la Collectivité, promet d’être un moment d’échange, de réflexion et d’émotion, dans une ambiance propice à la découverte littéraire. Le Festival s’étend sur plusieurs îles de la Caraïbe. Tandis qu’Éric Chacour et Julia Malye seront à Saint-Barthélemy, Raphaëlle Red et Charmaine Wilkerson feront vibrer Marie-Galante. Ne manquez surtout pas cet événement littéraire qui célèbre la puissance des mots et leur capacité à tisser des liens entre les cultures et les générations. _Vx

Infos : 0690 477283