La SNSM de Saint-Martin engagée sur plusieurs missions

Le samedi 12 août à 15h40, la station SNSM de Saint-Martin est engagée par le CROSS Antilles Guyane avec la vedette SNS 129 pour intervenir sur un yacht en feu à Shoal bay, Anguilla. Du poste des sauveteurs en mer du territoire, une épaisse colonne de fumée noire s’élève d’Anguilla.

Alors que les équipiers arment la vedette pour une intervention sur un feu et se préparent à appareiller, le Cross Antilles Guyane les désengage à 16h. En effet, le SAR 1 d’Anguilla ainsi que de nombreux autres navires présents pour la POKER RUN 2023 étant déjà sur zone ont récupéré les passagers alors que le navire brûlait. Le CROSS ne juge donc pas utile d’engager d’autres équipes de sauvetage. Le dimanche 13 août à 14h30, sur demande de la Gendarmerie, un équipage restreint de la SNSM se met à disposition avec le semi rigide Rescue star pour emmener une équipe de gendarmes munis d’un drone concernant une personne disparue à Tintamarre. Un groupe d’amis, partis faire un pique-nique sur l’île, n’ont plus de nouvelles d’un de leurs camarades parti visiter l’île seul et sans moyen de communication 3 heures plus tôt. La mission de la SNSM est donc de déposer l’équipe de 6 gendarmes pour une patrouille pédestre avec leur drone pendant que le semi rigide fera le tour de Tintamarre. À peine arrivé à moins d’un mille nautique de l’île, le Cross AG désengage la Rescue star, le disparu ayant rejoint son groupe. Sans chaussures ni téléphone, l’homme s’était égaré sur l’île et a peiné à rejoindre ses amis. Le mardi 15 août à 17h05, le Cross AG engage une nouvelle fois la vedette SNS 129 pour une balise de détresse à 2 milles nautique à l’est de Phillipsburg. Malgré les précédentes sorties non-fructueuses, les sauveteurs entendent lever le doute et partent en mission. Alors que les équipiers se dirigent vers la SNS 129, le Cross AG les met en stand-by, le Metal Shark des Coast Guard hollandais est arrivé sur zone. Vingt minutes plus tard, l’information est confirmée, il y a bien un bateau qui a coulé avec trois personnes à la mer. Heureusement les trois naufragés ont activé leur balise, mis leurs gilets et sont montés dans leur radeau de survie avant que leur embarcation ne sombre. Tous ont été récupérés sains et saufs. Trois interventions en quatre jours avec zéro victime, que des bonnes nouvelles pour nos sauveteurs en mer. Après plusieurs semaines sans intervention, les bénévoles de la station SNSM de Saint-Martin restent en permanence sur le qui-vive pour porter secours à toutes les alertes H24, 7j/7 et 365 jours par an. _Vx

