Décès de Nathaniel Benjamin : Les condoléances du président, Daniel Gibbs

Saint-Martin a perdu une autre figure locale, un homme qui a largement contribué à la valorisation de la Culture Saint-Martinoise, Monsieur Nathaniel Benjamin.

Il était l’un des membres fondateurs des Gunslingers, issu d’une famille de musiciens, monsieur Benjamin était reconnu pour son engagement en faveur de notre culture.

La musique caribéenne, les courses traditionnelles de bateaux pays, le football, n’avaient pas de secret pour lui.

C’était un homme de valeur, attaché au patrimoine et à l’histoire de son île qu’il a contribué à faire rayonner toute sa vie.

Saint-Martin perd un fervent défenseur de sa culture et de ses traditions, un Saint-Martinois au grand cœur, aimé de tous.

Mes condoléances émues vont à sa famille et ses proches au nom de la Collectivité de Saint-Martin, ses élus et son personnel.

May his soul rest in eternal peace.