Clean Up Saint-Martin : des centaines de bouteilles en verre et en plastique ramassées par les bénévoles !

Toujours fidèle au poste ! L’Association écocitoyenne Clean Saint-Martin a organisé dimanche dernier sur les hauts de Concordia une nouvelle mission de nettoyage. Des centaines de bouteilles en tout genre ont été ramassés par les courageux défenseurs de l’environnement pendant que d’autres font encore et toujours preuve d’incivisme. Quelle honte !

Une vingtaine de bénévoles ont répondu présents à l’appel des organisateurs. La mission prévue le dimanche 14 mai se situait dans les hauts de Concordia. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les amoureux de la nature n’ont pas été déçus du voyage. « Nous avons ramassé plus de 600 bouteilles en verre, sans compter les centaines de bouteilles en plastique et de cannettes en aluminium », souligne l’équipe Clean Saint-Martin, avant de rajouter « Cet endroit est un lieu de rassemblement plus ou moins intime… On y retrouve également de très nombreux préservatifs.

S’il n’est pas possible de changer les comportements, peut-être serait- il envisageable de mettre une poubelle, ou quelque chose prévu à cet effet ».

Après l’effort, le réconfort ! Comme le veut la tradition, l’équipe bénévole s’est retrouvée autour d’un rafraîchissement dans la bonne humeur avec le sentiment du devoir accompli. _AF

136 vues totales, 136 vues aujourd'hui