Prévision sargasses : retour au vert pour Saint-Martin

Dans son bulletin de surveillance et de prévision d’échouement des sargasses pélagiques pour les îles de Nord communiqué ce jeudi 30 mars 2023, Météo France abaisse le niveau de risque à faible pour le territoire de Saint-Martin. Saint-Barthélemy reste quant à lui en risque moyen.

Après un début de saison productif et précoce, les échouements de sargasses devraient être limités dans les prochains jours pour le territoire de Saint-Martin. Si les arrivages restent plus ou moins ponctuels, les images satellites du 27 mars 2023 montrent des petits radeaux épars poussés par un flux d’est dominant sur les premiers 15 à 25 km à l’est des deux îles. Les radeaux plus éloignés et conséquents vont rendre les échouements plus importants au cours du week-end surtout sur l’est de Saint-Barthélemy dans un premier temps. Les nombreux radeaux de sargasses détectés à l’est de l’arc Antillais sur un peu plus de 3000km seront néanmoins une menace permanente pour les Antilles dans les deux prochains mois. _Vx

87 vues totales, 87 vues aujourd'hui