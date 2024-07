Clean Up Green Up : la grande campagne de nettoyage débute ce 8 juillet

La Collectivité de Saint-Martin, sous l’égide de la 2ème VP Bernadette Davis, lance sa campagne annuelle de nettoyage du 8 juillet au 31 août 2024, en préparation de la saison cyclonique précoce et inquiétante.

Avec pour volonté d’éduquer la population à casser les mauvaises habitudes et à être pleinement actrice de la propreté du territoire, la Collectivité continue de s’engager dans la préservation de l’environnement et de la gestion des déchets, enjeux majeurs pour l’avenir de Saint-Martin. Pendant la campagne, les citoyens peuvent déposer des encombrants au bord des routes à partir de 18h pour une collecte à 20h.

Quatorze grandes bennes seront mises à disposition dans les quartiers et la déchèterie de Galisbay sera ouverte du lundi au vendredi de 7h à 17h et le samedi de 7h à 14h. La collecte des déchets ménagers et des encombrants se fera 7 jours sur 7 contre 6 jours sur 7 pour les déchets verts (pas le dimanche). Si les 3 corbeilles de tri-sélectif de ville sont opérationnelles depuis juin dernier avec une collecte hebdomadaire, les nouvelles bornes de tri pour le verre et le plastique seront définitivement installées en septembre 2024. La Collectivité enlèvera les vieux conteneurs abandonnés et procédera à la collecte des véhicules hors d’usage (VHU) sur le domaine public, et sur demande pour le privé (voir infos). Les ravines seront nettoyées, avec des travaux de curetage débutant la deuxième quinzaine de juillet. La participation de la population est essentielle pour la réussite de cette campagne de nettoyage et pour se préparer efficacement au pic de la saison cyclonique. _Vx

Infos : guichet-environnement@com-saint-martin.fr – Tél : 0690 222 973 – 0690 755 291 – 0690 886 929

