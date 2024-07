TOURISME : Les collégiens de Roche Gravée de Moho ont fièrement opté pour être des ambassadeurs de la « Friendly Island » !

Issus de plusieurs classes de 3ème, les élèves de la classe tourisme du collège Roche Gravée de Moho ont excellé lors de leur évaluation finale.

En effet, après deux années d’un enseignement particulier, les élèves ont clairement adopté, non seulement la posture d’ambassadeur de leur territoire mais aussi un discours approprié à un tel rôle.

Représentants de Saint-Martin, ils ont maintenant à leur actif les connaissances et les compétences adéquates pour promouvoir et protéger, chacun à l’échelle qui est la leur, les atouts historiques, culturels, artistiques, économiques, environnementaux et linguistiques d’une destination unique : Saint-Martin. Ils sont tous conscients que si le slogan « Saint-Martin, the Friendly Island ! » est devenu un label, il est avant tout un savoir-être, un mode de penser et d’agir.

Défenseurs de cet héritage précieux, ils ont su démontrer en quoi l’unicité de leur belle île est gage d’originalité et porteuse de plus-value. Toutefois, il existe un ambassadeur des ambassadeurs en la personne de Teddy Derby, un professeur émérite qui assure le rayonnement de l’enseignement du tourisme avec, à ses côtés, sa collègue, Ophélie André. Félicitations à tous ces jeunes qui continueront de porter les valeurs du territoire et à leurs professeurs dont la tâche est de former encore et encore des citoyens en devenir !

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter