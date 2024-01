TOURISME : Ouverture d’un point d’info touristique à l’aéroport de Grand-Case

L’Office de Tourisme de Saint-Martin a le plaisir d’annoncer l’inauguration officielle d’un nouveau point d’information touristique à l’Aéroport de Grand- Case L’Espérance. Cet évènement exceptionnel se tiendra le 31 janvier 2024, avec une ouverture au public dès 10h.

Dans un communiqué, l’Office de Tourisme déclare : « Au cœur de notre point d’information, nous accordons une importance capitale à l’engagement envers la fraîcheur et l’innovation. La marchandise sera renouvelée tous les trois mois, garantissant une expérience d’achat dynamique et constamment évolutive. Ceci assure que chaque visite à la boutique constitue une exploration unique. Au-delà d’être simplement un point d’information, cet espace représente un outil de promotion pour nos acteurs touristiques, mettant en avant les artistes et les socioprofessionnels de Saint-Martin. L’ouverture de ce point d’information marque une étape significative pour l’Office de Tourisme. Elle met en lumière non seulement les aspects socio-professionnels de notre communauté, mais crée également un espace où résidents et visiteurs peuvent se rassembler pour explorer la beauté et le charme de Saint-Martin. L’écran d’accueil installé au front de mer à Marigot ajoute une touche distinctive à notre engagement envers l’accueil chaleureux et l’orientation des visiteurs. Cet écran, véritable symbole d’hospitalité, contribue à renforcer l’expérience globale des visiteurs tout en soulignant la richesse culturelle de Saint-Martin. Nous invitons chaleureusement tous les résidents, clients appréciés et partenaires estimés à nous rejoindre le 31 janvier 2024 à 10heures pour la cérémonie d’ouverture officielle à l’aéroport de Grand-Case. Venez découvrir les offres diversifiées de notre nouveau point d’information touristique et participez à cet évènement mémorable qui symbolise le dynamisme et la vitalité de Saint-Martin ». Pour Valérie Damaseau, le point d’information touristique à l’Aéroport de Grand-Case est un nouveau kiosque stratégique pour la destination : « En tant que présidente de l’Office de Tourisme, je suis convaincue que cet espace jouera un rôle crucial en fournissant des informations essentielles nous permettant d’ajuster, de renforcer et de mesurer nos actions ». _Vx

Pour faire partie de la liste de professionnels, contactez : info@st-martin.org

