Le préfet Vincent Berton : «Jamais autant n’aura été fait en 2023 et à l’aube de 2024»

Comme le veut la tradition, le préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, Vincent Berton, organisait le 18 janvier dernier sa cérémonie des vœux 2024 en faisant un clin d’œil à l’année 2023.

En guise d’introduction, Vincent Berton a tenu à saluer et rendre hommage aux élèves du lycée professionnel Daniella Jeffry qui avaient préparé la cérémonie : « Ces jeunes représentent l’avenir de Saint-Martin ». Rappelant son bonheur de servir l’État français à Saint-Martin, le préfet s’est dit fier du chemin parcouru en 2023 en évoquant trois sujets essentiels à savoir la coopération régionale, la reconstruction et les services publics. Sur le premier volet, le préfet a mentionné plusieurs évènements comme l’historique accord de frontière commune du 26 mai 2023, la distribution de l’eau potable par Sint Maarten, les assises de la Pêche ou encore la synchronisation des sirènes cycloniques, exemples concrets de coopération transfrontalière que Vincent Berton espère conserver avec le prochain gouvernement de la partie hollandaise. Concernant la reconstruction, l’homme politique se félicite de l’accélération en partie française avec les projets en cours et à venir qui resserrent les liens entre l’État et la Collectivité. Pour les services publics, Vincent Berton a bien sûr mentionné la décision importante et historique du gouvernement français pour une préfecture de plein exercice : « Il reconnaît par là l’autonomie et la singularité de Saint-Martin et met fin à une longue histoire de sous-administration de l’île. Une page se tourne définitivement, c’était voulu par le président (Emmanuel Macron ndlr) après le passage d’Irma. Cela signifie plus de moyens, plus d’autonomie et plus d’efficacité. Il n’y a aucune contradiction à avoir un état fort à côté d’une collectivité forte et autonome. (…) C’est sur ce chemin que nous avançons avec vous, Louis Mussington ». En guise de conclusion, Vincent Berton a tenu à se retrancher derrière les paroles du monstre sacré qu’était le chanteur belge Jacques Brel en récitant ses vœux de janvier 1968 tout en y ajoutant sa touche personnelle : « En 2024, je forme le vœu que nous ne renoncions jamais ». _Vx

Avant de faire trinquer le verre de l’amitié, le préfet des Îles Du Nord, Vincent Berton, a procédé à la remise de médailles à sept personnalités du territoire, en reconnaissance de leur engagement et de leur dévouement :

Maggy Gumbs, médaillée chevalier de l’ordre national du mérite, est une figure emblématique de Saint-Martin. Ancienne directrice de la CCISM et de la Mission Locale, Maggy est connue pour son action en faveur de l’orientation et de la formation des jeunes saint-martinois.

Sabrina Placidoux, distinguée par la médaille d’honneur d’engagement ultramarin, est un modèle de réussite. Première femme ingénieur à la Collectivité Saint-Martin et aujourd’hui, directrice du département développement urbain et habitat, elle a joué un rôle clé dans le développement urbain et le projet innovant d’une application de surveillance du territoire en matière d’urbanisme.

Sonia Roy-Belleplaine, récompensée de la médaille de la jeunesse et sport et de la vie associative, est une artiste, peintre, poétesse, et fonctionnaire de l’État. Son parcours et son engagement artistique et associatif sont une source d’inspiration.

Christian Climent-Pons a reçu la médaille d’honneur d’engagement ultramarin pour son engagement dans la reconstruction du système éducatif après Irma. Son rôle en tant qu’administrateur de l’État est crucial pour la renaissance des bâtiments scolaires et périscolaires.

Maxime Wintzer-Wehekind, premier commandant de la gendarmerie de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, s’est vu décerner la même médaille pour son engagement en faveur de la sécurité sur Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Évelyne Fleming est récipiendaire de la médaille d’honneur d’engagement ultramarin pour son investissement pour la jeunesse des îles du Nord, notamment dans l’accès à la culture et au sport.

Peggy Oulerich, ancienne directrice de Cobraced et médaillée d’engagement ultramarin, a été saluée pour son engagement envers l’insertion des jeunes Saint-Martinois.

