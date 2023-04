Saint-Martin au Destination Wedding Planners Congress (DWP)

Afin de conforter le positionnement de notre destination sur la niche « Romance & Wedding », l’Office de Tourisme participe depuis 3 ans au DWP, un salon exclusif et itinérant qui se tient chaque année dans un pays différent.

Destiné aux professionnels, l’événement rassemble des organisateurs de mariage très prisés dont les clients sont prêts à dépenser plusieurs centaines de milliers de dollars.

Sur ce salon, se côtoient également destinations de rêve, hôtels de luxe, entreprises de conciergerie, créateurs de haute couture, joailliers, pâtissiers, décorateurs, architectes… soit toute l’excellence de l’industrie du mariage.

Une délégation de l’Office de Tourisme s’est déplacée sur l’édition 2023 organisée cette année à Doha (Qatar), du 14 au 16 mars : Valérie Damaseau (présidente), Aïda Weinum (directrice), Ricardo Bethel (responsable Communication), Nathalie Pinthiere-Brooks (chargée de promotion), Céline Gumbs (assistante de la présidente). Les dirigeantes de l’Office de Tourisme ont ainsi eu l’opportunité de rencontrer les directeurs du DWP. Saint-Martin s’est positionnée pour accueillir une prochaine édition de cet événement, qui réunit chaque année plus de 300 acteurs de l’industrie du mariage. Il s’agissait également de planifier l’accueil prochain, sur le territoire, de wedding planners présentant un intérêt pour notre destination. La délégation saint-martinoise comptait également deux wedding planners locaux, qui avaient répondu favorablement à l’appel à participation de l’Office de Tourisme : Jelani Fleming pour « The Box » et Ashille Brooks pour « Arka Decor » ont bénéficié d’un stand au nom de leur société et de nombreuses rencontres pour de futures collaborations. La destination Saint-Martin a recueilli la confiance des organisateurs du DWP qui lui a confié l’animation de la soirée de clôture. Un certain nombre d’artistes locaux faisaient donc également partie du déplacement : les membres du groupe « Roxsy and the band » (Rosanna Castillo, Joseph Carty, Jeremie Royer, Adrian Scott) ainsi que DJ Maestro (Jean-Michel Potit) et DJ Big Boss (Garcaly Rijo). Compte tenu du potentiel de Saint-Martin sur ce segment haut de gamme, DWP reste un rendez-vous incontournable pour vendre la destination « mariage », rester au fait des dernières tendances et tisser des partenariats sur le long terme.

