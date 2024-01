SAUVETAGE : Exercice grandeur nature pour les sauveteurs de la SNSM

C’est lors d’un samedi après-midi comme un autre qu’un exercice de grande ampleur a été déclenché pour les sauveteurs opérationnels de la station de Saint-Martin.

Le CROSS Antilles-Guyane, engagé conjointement avec la SNSM sur cet exercice, a sollicité les sauveteurs de Saint-Martin pour un appel de détresse émis par des plaisanciers. Leur embarcation lancée à plein régime semble avoir percuté un objet flottant. Le choc a provoqué deux blessés graves et leur embarcation est en panne moteur. L’alerte est lancée !

Quinze minutes plus tard, les sauveteurs mobilisés arrivent à la station, s’équipent et embarquent le matériel de secours et d’intervention à bord de la Rescue Star. L’appareillage est rapide car le CROSS précise que l’un des plaisanciers souffre d’une fracture ouverte avec hémorragie et un deuxième d’un traumatisme au dos et à une jambe.

Pendant que deux équipes de secouristes sont constituées et que le matériel est préparé, la Rescue Star file plein gaz vers la position GPS des plaisanciers. Dix minutes plus tard, les deux binômes de la SNSM montent à bord de l’embarcation et prennent en compte les blessés.

Les premiers soins sont en cours, les hémorragies sont stoppées. Garrot, colliers cervicaux et attèles à dépression sont posées. Les bilans de santé sont rapidement transmis au SAMU qui demande aux sauveteurs d’évacuer au plus vite le blessé ayant perdu beaucoup de sang. La seconde victime souffrant du dos et d’une fracture de la jambe sera maintenue immobilisée sur le plancher du bateau en attendant d’être ramenée à terre.

Malgré une houle importante, la bonne coordination des équipiers permet de transborder la première victime sur la Rescue Star. Un binôme reste à bord avec la seconde victime pendant que la Rescue Star effectue une rotation vers Marigot afin de confier la victime aux sapeurs-pompiers.

Une fois de retour sur les lieux de l’accident, la seconde victime, vu ses traumatismes divers, n’est pas transbordable. En accord avec le SAMU, la décision est prise de remorquer l’embarcation vers la marina Fort-louis. La victime, consciente, est donc stabilisée et sous surveillance active des secouristes le temps de la manœuvre.

Après quelques miles de remorquage, l’exercice prend fin. Tous les acteurs se retrouvent à la station en fin d’après-midi pour un débriefing complet qui pointera les axes d’amélioration mais surtout les nombreux points positifs de cet exercice.

La SNSM remercie tous les participants, sauveteurs et victimes qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour cet entraînement plus vrai que nature !

