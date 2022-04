ÉVÈNEMENT : Journée mondiale de l’Art à l’école Aline Hanson de Sandy Ground

Proclamée lors de la 40e session de la Conférence générale de l’UNESCO en 2019, la Journée mondiale de l’art vise à la promotion de la diversité des expressions culturelles et des œuvres artistiques, ainsi qu’à souligner les actions des artistes au développement durable mondial.

Le 15 avril de chaque année, les célébrations de la Journée mondiale de l’art contribuent à renforcer les liens entre les créations artistiques et la société, l’art est une richesse qui permet de mieux décrypter le monde, de garder l’esprit ouvert, de stimuler sa créativité, d’exprimer ses émotions mais également de préserver la mémoire et l’Histoire. La vie est courte, l’art est long. C’est dans le cadre de cette journée mondiale que la bibliothèque centre documentaire (BCD) de l’école Aline Hanson à Sandy Ground s’est associé avec l’artiste local Kaël Fazer, plasticien, designer graphiste et ancien élève de l’établissement, pour organiser une exposition sur l’art avec comme thème « les effigies minimalistes ». Les écoliers des cycles 2 et 3 ont ainsi pu découvrir sur deux journées lors de 4 et 5 avril derniers des tableaux, chevalets et sculptures, avec une démonstration de l’artiste en pleine création. Les objectifs de cette initiative interne sont multiples, valoriser l’ensemble du patrimoine artistique auprès de la communauté éducative, mettre l’accent sur la découverte et la compréhension du ce patrimoine, permettre à l’équipe pédagogique de tisser des liens avec des acteurs locaux, inciter les élèves à participer à des actions liées à l’art, acquérir une culture artistique personnelle, développer son goût pour ces pratiques comme les arts plastiques, les arts visuels, les arts numériques, etc. La proclamation de la Journée mondiale de l’art, visant à promouvoir le développement, la diffusion et la jouissance de l’art, a été vivement saluée par le monde artistique. L’art nourrit la créativité, l’innovation et la diversité culturelle pour tous les peuples du monde et joue un rôle important dans le partage des connaissances et l’encouragement de la curiosité et du dialogue. Autant de qualités que l’art aura toujours si nous continuons à soutenir des environnements qui favorisent et protègent les artistes et la liberté artistique. Dans ce sens, le développement de l’art contribue également à la réalisation d’un monde libre et pacifique, et les adultes de l’école Aline Hanson l’ont bien compris. Comme le disait si bien Auguste Rodin, « L’art c’est la plus sublime mission de l’homme, puisque c’est l’exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et à le faire comprendre ». _Vx

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui