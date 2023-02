RUGBY : Vingt ans après, les Archiball s’imposent sur le terrain des Barracudas de Saint-Barth ! Barracudas : 15 – Archiball : 17

C’est un véritable exploit qu’ont réalisé les Archiball samedi dernier en s’imposant sur le terrain des Barracudas de Saint-Barth. Le dernier succès des rugbymen saint-martinois remontent il y a plus de vingt ans. C’est pour dire !

Il est des matches qui marquent une carrière d’entraîneur ou de joueur. Celui livré par le XV des Archiball samedi dernier sur la pelouse synthétique de Saint-Jean est de ceux-là. Tous les joueurs saint-martinois ont apporté leur contribution pour s’offrir ce formidable instant de bonheur !

« C’est la victoire du cœur, du collectif, de la solidarité et de la vaillance », souligne l’entraîneur des Archiball, Jean-Luc Blancafort. « Tous ces qualificatifs qui font le rugby, et quand ils sont réunis, tout fonctionne pour le mieux. On peut être fier de notre prestation. Malgré les absences de quelques cadres, les 22 joueurs présents ont repoussé leurs limites pour battre le champion en titre dans le derby des Iles du Nord. Cela faisait plus de 20 ans que nous n’avions pas gagné à Saint-Barth. J’ai senti mes joueurs concernés et concentrés par l’événement et les discours de motivation qui ont précédé la rencontre ont été dantesques. Je savais qu’ils étaient prêts à aller au combat. Durant les 80 minutes, mes joueurs n’ont rien lâché, ils ont produit du jeu, scoré sur leurs temps forts, défendu leur ligne avec acharnement.

La première mi-temps a été à notre avantage. Nous avons mis du rythme pour prendre le score grâce à une longue séquence de jeu ponctué par un essai de notre ½ de mêlée. La mi-temps est sifflée sur le score de 10 à 3 en notre faveur. A l’entame du deuxième acte, les Barracudas recollent au score. Mais sur exploit individuel de notre ailier, nous reprenons l’avantage 17/10. Reste que sur le coup d’envoi on les remet dans le match 15/17 ».

« La victoire de tout un club »

Il reste alors un gros quart d’heure à jouer. Le suspense a duré jusqu’au coup de sifflet final où les Archi ont laissé exploser leur joie à la hauteur de l’exploit réalisé. « Bien sûr que je considère ce succès comme un exploit tant l’effectif des Barracudas est impressionnant. Mes joueurs n’ont rien lâché et ont appliqué parfaitement les consignes. C’est la victoire de tout un club qui œuvre sans compter pour que le rugby saint-martinois occupe une place majeure sur l’île, nous en sommes la vitrine et je la trouve belle cette vitrine ».

Avec quatre victoires pour autant de rencontres, les Archiball sont leaders incontestés du championnat Elite de Guadeloupe. Une place qu’ils tenteront de conforter le 18 mars prochain lors de la venue du BRUC au stade de Bellevue. Pour l’instant, tous les voyants sont au vert ! _AF

