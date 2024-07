Cyclone « Beryl » : Cadismarket engagé pour aider la population de Carriacou

Cadismarket se mobilise à son tour pour venir en aide aux habitants sinistrés de l’île de Carriacou, dans le Sud des Antilles, durement touchés après le passage du cyclone « Beryl ». Des caddies sont mis à disposition à l’entrée des magasins de la Baie Nettlé, Sandy Ground, Baie Orientale et Marigot pour collecter des dons grâce à votre générosité.

Comme vous le savez, Carriacou a été durement touchée par l’ouragan Beryl le 1er juillet dernier. Les images de la destruction sont bouleversantes, et nous savons que cela aurait pu nous arriver à nous aussi. Chaque geste de solidarité compte énormément en ce moment.

Une dizaine de bateaux, sous l’initiative de Boat Charly’s (@christophe.cren), sont actuellement à Saint-Martin et se préparent à partir pour Carriacou dans les prochains jours afin d’apporter des fournitures essentielles et de la nourriture aussi rapidement que possible. Les Saint-Martinois sont invités à déposer leurs dons alimentaires chez Cadismarket.

Pour d’autres types de dons, la population peut contacter Christophe au 06 99 78 89 33.

Voici ce dont les habitants de Carriacou ont besoin pour se reconstruire : trousse de premiers secours, médicaments, conserves, boîtes de pâtes, aliments à longue conservation, jerricans pour l’essence et l’eau, petit générateur électrique, dessalinisateur, lampe frontale à LED, outils, tronçonneuse (même une petite avec batterie),vis à bois et à béton, câbles électriques, essence, panneaux solaires si possible, perceuse/perceuse avec batterie, batteries externes pour charger les appareils électroniques, détergent désinfectant, bâches.

D’avance, merci pour eux ! _AF

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter