Championnats des Caraïbes des Foils : Un spectacle grandiose !

Le dimanche 12 décembre était la dernière course de l’édition 2021 des Championnats des Caraïbes de foiling avec la célèbre course autour de l’île. Un record précédent était à battre pour la catégorie professionnelle kitefoil, et c’était la première fois qu’il était tenté dans un wingfoil.

Dernière course des championnats

Après deux jours de course dans la baie d’Orient et autour de l’île de Tintamarre, c’était aujourd’hui (dimanche dernier) la dernière course tant attendue autour de l’île de Saint-Martin / Saint-Martin.

Certains cavaliers se lèvent tôt, participent à une séance de yoga pour s’étirer après les jours précédents, ou se concentrent simplement sur la journée à venir. « Je veux me préparer mentalement pour cette course, mon objectif n’est pas de gagner mais de terminer la course », déclare Manuel « Kiko » Dalmau de Porto Rico, qui participe à des courses à Porto Rico et reconnaît le bon niveau des coureurs présents à ces championnats, en particulier les plus jeunes.

Sous les vents forts et les prévisions météorologiques possibles d’averses, Sacha Daunar, juge de course expérimenté pour la fédération de voile Français de Guadeloupe, a déclaré que les conditions météorologiques étaient bonnes pour concourir et que le départ était fixé à 10 heures.m. avec les ailes partant en premier, le kitefoil leisure et le windfoil en deuxième et la catégorie professionnelle kitefoil en dernier. En se rapprochant de Philipsburg, les cerfs-volants qui vont plus vite sont devant.

Un effort intense

« Incroyable! Incroyable! Epic!’’ s’exclamèrent en même temps que les ailiers arrivant à Long Bay, Sammy Martin, Travis Mcgarry et Jan Enderslev, comparant leurs parcours Strava.

Les wingfoilers faisaient un demi-tour de l’île, partant d’Orient Bay en direction du sud jusqu’à Philipsburg puis à Long Bay, fin de la course. Théo Demanez a été le seul à tenter le tour de l’île en aile, établissant le record à 2 heures et 53 minutes étant le premier à le faire.

Lucas Marot et Bruno Kancel en feuille de vent ont déclaré que c’était une course difficile dans des conditions de vent fort et de vagues avec quelques chutes difficiles. Sacha Fortuné était prêt à faire face à des conditions encore plus intenses et a déclaré qu’il l’avait apprécié dans l’ensemble. Lucas Marot a établi le record à 2 heures et 10 minutes et tous les feuilles de vent sont arrivés en 2 heures et 30 minutes.

Dans la catégorie des loisirs kitefoil, les cavaliers ont fait le tour de l’île en moins de deux heures, Félix Bellais complétant le tour en 1 heure et 28 minutes.

Dans la catégorie professionnelle, la course a été intense et les coureurs étaient proches les uns des autres, avec quatre coureurs battant le précédent record de 1 heure et 29 minutes établi il y a trois ans. Le vainqueur, Julien Quentel, a complété le tour de l’île en 1 heure et 12 minutes. Tiger Tyson, arrive deuxième, 1 minute et 30 secondes plus tard.

Sécurité maximale pour la course autour de l’île

La priorité a été donnée à la sécurité de tous les coureurs. Des bateaux de sécurité ont été postés à plusieurs endroits autour de l’île. Tous les coureurs ont été géolocalisés en temps réel avec une carte SIM fournie par Dauphin Telecom. Deux coureurs ont dû être secourus par les bateaux de sécurité, en raison d’un problème d’équipement et de fatigue, mais aucun incident n’a été signalé.

Des bénévoles attendaient les wingfoilers à Long Bay, et une foule à Orient Bay encourageait chaque cavalier arrivant sur le rivage. « C’était une atmosphère vraiment agréable et chaleureuse », a déclaré un partisan.

Les coureurs remballent leur équipement, se changent, glacent quelques muscles endoloris, se reposent et échangent de l’expérience en attendant la cérémonie de remise des prix.

Les résultats globaux pour les trois jours des championnats sont les suivants:

Wingfoil :

Races:

First: Chucho Nonnot

Second: Jérôme Thebault

Third: Manuel ‘’Kiko’’ Dalmau

(À mi-chemin) Autour de l’île:

Premier: Théo Demanez (Autour de l’île)

Deuxième: Jérôme Thebault (Demi-chemin)

Troisième: Manuel ‘’Kiko’’ Dalmau (Demi-chemin)

Windfoil:

Races:

First: Sacha Fortuné

Second: Lucas Marot

Third: Maëlle Guilbaud

Autour de l’île

Premier : Lucas Marot

Deuxième : Bruno Kancel

Troisième : Sacha Fortuné

Kitefoil Leisure

Races:

First: Félix Bellais

Second: Franck Balvay

Third: Mahé Thebault

Autour de l’île

Premier : Félix Bellais

Deuxième : Franck Balvay

Troisième : Erwan Jauffroy

Kitefoil Pro

Races:

Premier: Julien Quentel

Deuxième: Tiger Tyson

Troisième: Nell de Jaham

Autour de l’île

Premier: Julien Quentel

Deuxième: Tiger Tyson

Troisième: Mahe Stakelborough

Les organisateurs, Sacha van der Wouden et Maxim van den Pol, sont reconnaissants aux sponsors et aux supporters d’avoir organisé cette deuxième édition des Championnats des Caraïbes de foiling. Ils remercient les personnes qui ont aidé à la logistique et à la sécurité, les bénévoles, les concurrents venant de différentes îles et pays, et enfin le comité de course. Ils sont convaincus que cet événement est positif pour l’île de Saint-Martin / Saint-Martin et tous les coureurs attendent avec impatience la prochaine édition !