Formation en apiculuture

Initialement prévue en novembre, la formation organisée par l’association des apiculteurs de Saint-Martin (AAPISM) a été repoussée pour des raisons sanitaires dues à la pandémie mondiale. Les nouvelles dates sont désormais connues.

C’est la seconde fois sur l’île de Saint-Martin qu’une telle formation est proposée. La société civile d’exploitation agricole Ô Miel de Guadeloupe a accepté de faire le déplacement pour revêtir la casquette d’animatrice. Il s’agira d’une formation en deux temps, avec deux modules différents. Le premier module de deux journées et demie portera sur l’initiation (l’apiculture d’aujourd’hui, le matériel et la protection, le développement des colonies, l’entretien des colonies, la récupération d’un essaim sauvage, les problèmes sanitaires, la récolte et le conditionnement) quand le second sera dédié au perfectionnement (l’élevage de la reine, la multiplication des colonies, les apports nutritionnels, la conduite sanitaire, la sélection massale, la valorisation du miel et aitres produits de la ruche). La session d’initiation aura lieu du lundi 24 au mercredi 26 janvier, le perfectionnement se déroulera du mercredi 26 janvier après-midi au vendredi 28. La participation de la SCEA Ô Miel à ce double évènement n’est pas anodine. Médaille d’or au concours agricole du Salon International de l’Agriculture de Paris en 2014 et 2015 dans la section miel et hydromel, Benoit Foucan Perafide, gérant d’Ô Miel qu’il a fondé en 2008 avec trois autres associés, a également reçu, à Paris, le prix d’Excellence du Concours général agricole en 2016 des mains du ministre de l’agriculture de l’époque, Stéphane Le Foll. Forte d’une expérience incontestable dans le domaine, la SCEA Ô Miel partagera son savoir avec les participants lors de cette formation où tout le matériel leur sera fourni. À l’issue de celle-ci, ils repartiront d’ailleurs avec leur ruche personnelle, gracieusement offerte par l’association qui rend ça possible grâce aux subventions allouées par la Collectivité de Saint-Martin. La formation en apiculture se passera tout d’abord à la Maison de Services Au Public (MSAP) de Quartier d’Orléans pour la phase théorique et sur le terrain de Dorvan Coks, président de l’Association des Apiculteurs de Saint-Martin pour la partie pratique. Vu les nombreux bienfaits de la ruche et du miel pour la santé et l’importance de la présence d’une apiculture soutenue sur le territoire, cette formation n’est pas à manquer. _Vx

Infos : aapism.sxm@gmail.com – Tél.: 06 90 77 28 92