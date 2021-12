Le président de 2 associations accusé d’abus de confiance

Le président de deux associations, PW, était convoqué devant le tribunal de proximité de Saint-Martin jeudi pour des faits d’abus de confiance. Il lui est reproché d’avoir reçu pour le compte de l’une des deux associations, des subventions de la part de la Collectivité et de la préfecture et de ne pas avoir justifié de leur usage. En 2018, la préfète avait saisi le parquet qui avait diligenté une enquête.

Les gendarmes ont pu constater que l’association avait perçu environ 40 000 euros de la préfecture et de la COM et la seconde près de 56 000 euros de la fondation de France. L’enquête a révélé que 56 000 euros n’avaient pas été utilisés en 2019 et que les comptes bancaires des structures étaient largement positifs (plus de 25 000 euros). Elle a aussi montré que des virements étaient effectués entre associations.

A la barre du tribunal PW explique qu’il a réalisé toutes les actions prévues et qu’il n’a jamais détourné l’argent public. Il a fourni à son avocat quelques minutes avant le début de l’audience des factures de dépenses justifiant des actions ; son conseil n’a pas eu le temps de les présenter au parquet. En raison du nombre important de documents, le tribunal a demandé un renvoi de l’audience au 23 juin afin que toutes les parties puissent prendre connaissance desdites pièces.

(soualigapost.com)