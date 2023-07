CYCLISME : 1ère édition ce week-end du « Mémorial Albert Rousseau et les conquérants du Cyclisme Saint-Martinois »

A l’initiative de l’Association « Team JCO », Jeunesse Cyclisme d’Orléans présidée par Gilbert Rousseau aura lieu ce samedi 8 et dimanche 9 juillet, la 1ère édition du « Mémorial Albert Rousseau et les conquérants du Cyclisme Saint-Martinois ».

Cet événement parrainé par Yohann Gène, ancien coureur professionnel avec sept tours de France à son actif devrait attirer la foule des grands jours durant les deux jours de course. Des catégories junior, espoir, féminine, en passant par les élites garçons, le spectacle sera à n’en pas douter au rendez-vous tout au long des trois étapes prévues par les organisateurs (samedi 8 juillet : étape de 120 km, dimanche 9 juillet étape de 100 km le matin et contre-la-montre de 3,5 km l’après-midi entre Cul-de-Sac et la Savane).

A noter que chaque formation sera composée de six coureurs et deux dirigeants. Des équipes de Guadeloupe, Anguilla, Sint Maarten et bien sûr de Saint-Martin se disputeront la victoire finale.

« Notre objectif est de viser l’excellence pour notre cyclisme Saint-Martinois », souligne Gilbert Rousseau, président de la team JCO et organisateur du Mémorial, Albert Rousseau. « Avec l’aval de la Collectivité de Saint-Martin, de la Préfecture et de tous nos partenaires privés, cet événement promet d’être grandiose. C’est avec une grande fierté que nous souhaitons promouvoir le cyclisme sur notre magnifique île de Saint-Martin et permettre ainsi de lui donner une renommée à l’International et dans toute la Caraïbe. Nous nous félicitons déjà de ce Mémorial où nous pourrons supporter toutes les équipes invitées au fil des 3 étapes aux points dans une ambiance festive et populaire. Le seul mot d’ordre sera de fêter dignement le sport en général et le cyclisme en particulier tout en assurant la sécurité de tous ». _AF

