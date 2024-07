CÉRÉMONIE : Passation de commandement chez les sapeurs -pompiers de Saint-Martin

Ce mercredi 17 juillet, au Centre d’incendie et de secours de la Savane, une cérémonie de passation de commandement a eu lieu entre le commandant Cyrille Pallud et le capitaine Anthony Arnould.

C’est avec fierté que les autorités, les sapeurs-pompiers, agents administratifs, techniques et spécialisés ainsi que le grand public, se sont réunis à la caserne de la Savane pour participer à la cérémonie de prise de commandement du capitaine Anthony Arnould, qui succède au commandant Cyrille Pallud.

Après la revue des troupes et l’honneur au drapeau en présence de Vincent Berton, préfet délégué des Iles du Nord, Félix Anténor-Habazac, contrôleur général du SDIS Guadeloupe, Henry Angélique, président du SDIS Guadeloupe, Cléo Gumbs, colonel, Chef de groupement du Centre d’incendie et de secours de Saint-Martin, Hugues Loyez, lieutenant-colonel qui prendra la tête du COMGEND de Saint-Martin-Saint-Barth le 1er août prochain et des représentants de la société civile, s’est déroulée la passation de commandement officielle entre le commandant Cyrille Pallud et le capitaine Anthony Arnould.

Après quatre années passées à la tête du commandement de la caserne de la Savane, Cyrille Pallud va rejoindre à compter du 22 juillet prochain le SDIS de Guadeloupe. Son successeur, le capitaine Anthony Arnould arrive quant à lui d’Alsace où il occupait le poste de chef de centre d’incendie et de secours de Brumath.

« Une belle relation de sérénité »

Tour à tour, les autorités ont souhaité la bienvenue au capitaine Anthony Arnould dans sa nouvelle prise de fonction avant de saluer le professionnalisme sans faille du commandant Cyrille Pallud durant ses 4 ans passés à la tête de la caserne de la Savane. « Vous avez été un excellent chef, apprécié de tous », a souligné Vincent Berton lors de son allocution. « J’ai eu avec vous une belle relation de sérénité. Vous avez su gagner la confiance des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour porter secours à la population. Je vous souhaite le meilleur dans votre nouvelle affectation ».

En guise de remerciement symbolique, Vincent Berton a remis au comandant Cyrille Pallud la médaille de la Préfecture des Iles du Nord. _AF

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter