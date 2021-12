AGRICULTURE : Oualichi pédagogique farm s’ouvre au public

Rose et Bruno ont quitté le quartier de Colombier pour s’installer à Cul de Sac il y a deux ans et se sont lancés dans une nouvelle aventure, celle d’ouvrir une ferme pédagogique. Ils ont ainsi déblayé leur terrain et construit des enclos pour y accueillir poules, canards, oies, pintades, chèvres, cochons, etc. «Nous avons environ 150 poules et une centaine de gallinacés», explique Bruno.

Le couple a créé en parallèle Oualichi pédagogique farm, une association qui vise à faire partager leur passion et le monde de la ferme. Leur première action est une journée portes ouvertes.

La seconde ambition du couple est d’accueillir des écoles et de vendre des produits fermiers (œufs, etc.) ainsi que des animaux, vivants. «Nous en vendons déjà, cela permet de ne réduire les importations d’animaux vivants, qui ne s’adaptent pas forcément bien au climat », confie-t-il.

La ferme sera ouverte les 22 et 29 décembre de 9 heures à 17h30. L’entrée sera gratuite. Pour y accéder, il faut prendre la route qui se trouve en face le restaurant le Garden sur la route de Cul de Sac. (soualigapost.com)