ENVIRONNEMENT : Clean Up du mois de juillet

Pour la mission de nettoyage de ce mois, l’association Clean St Martin s’attaque au quartier de la Savane ce dimanche 21 juillet de 8h30 à 11h30. Tout le monde est le bienvenu pour prêter main forte en cette période de grande campagne de nettoyage.

Le rendez-vous dominical est donc donné à 8h30 devant la cité scolaire Robert Weinum de la Savane. L’opération de nettoyage concernera toute la partie en face de l’établissement scolaire comme l’indique la carte ci-jointe. Au vu de la facilité d’accès, les plus jeunes comme les moins jeunes sont conviés à participer à la matinée de nettoyage. Aucune contre-indication concernant la participation des enfants, il est toujours bon d’éduquer au plus tôt à la préservation de l’environnement dans une ambiance ludique et rassembleuse. La matinée de propreté se terminera, comme d’habitude, par un moment de convivialité avec collation et boissons offertes par l’association. Prévoir chaussures fermées, gourdes d’eau, protections solaires (casquette, crème solaire) et une paire de gants si vous en avez, sinon Clean St Martin vous en prêtera. Keep SXM clean ! _Vx

