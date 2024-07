FOOTBALL (EURO2024) : Concours de pronostics EURO2024: les gagnants

Il y avait deux questions à la 2ème série de 8 concours pronostics dans le magazine EURO2024 qui se clôturait avant les quarts de finale :

1) Qui va gagner l’EURO 2024 ?

2) à quelle minute sera marqué le 1er but de la finale ? (il a été marqué à la 47ème)

Sur les 8 concours de pronostics, 4 participants ont trouvé le pays vainqueur, l’Espagne, et ont été les plus proches de la réponse à la 2ème question.

Xavier qui a indiqué la 52ème minute gagne le convoité billet d’avion offert par Winair.

Emmanuel a pour sa part indiqué la 39ème minute et remporte l’imprimante multifonction Canon offerte par Normedia et BSS et… il a aussi été très claivoyant en indiquant la 48ème minute au concours Prosecco Ruffino CLT. Il gagne les 2 bouteilles mises en jeu.

Enfin, Marco le dernier gagnant, a été le plus proche avec la 28ème minute et a gagné le 2ème onduleur offert par Legrand au concours de pronostic SMEC. Il viendra bientôt chercher son prix à son retour de vacances.

Il n’y a pas eu de gagnant aux autres concours.

Merci à toutes celles et ceux qui ont participé aux différents concours de pronostics du magazine EURO 2024 by Faxinfo.

Rendez-vous pour le prochain magazine Faxinfo.

