Ouragan Beryl : L’aéroport de Juliana apporte un soutien financier et logistique à Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Cette semaine, l’aéroport international Princess Juliana (PJIAE) a annoncé un soutien financier et logistique à Saint-Vincent-et-les-Grenadines à la suite de l’ouragan Beryl qui a causé d’importants dégâts dans la région.

La direction de l’aéroport a annoncé un programme de soutien complet pour contribuer aux efforts de rétablissement et de reconstruction. Cette initiative souligne l’engagement de PJIAE en faveur de l’aide humanitaire et de la résilience des communautés en temps de crise. L’aéroport international Princess Juliana s’est engagé à fournir une aide financière immédiate de 20 000 dollars pour soutenir les opérations de secours à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Ces fonds seront alloués pour soutenir les opérations de l’aéroport. En outre, Juliana mettra à disposition des îles une équipe de personnel expérimenté dans les domaines de la logistique et des opérations. « Nous sommes de tout cœur avec les habitants de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, qui doivent faire face aux conséquences de l’ouragan Beryl », a déclaré Brian Mingo, directeur général de PJIAE. « Nous nous engageons à fournir une aide immédiate et un soutien à long terme pour aider l’aéroport à se renforcer. Il s’agit d’un effort conjoint de la DCCA. Nos efforts reflètent nos valeurs fondamentales de solidarité et de responsabilité envers les aéroports de la région ». _AF

