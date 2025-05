LITTÉRATURE : Agathe Novella signe un premier roman lumineux ancré à Saint-Martin

L’île de Saint-Martin sert de toile de fond au tout premier roman d’Agathe Novella, “Suivre le soleil”, qui paraît ce vendredi. Avec cette fiction empreinte d’émotion et d’espoir, l’autrice livre un récit de résilience, de reconstruction et de quête identitaire, dans un style accessible et sensible.

Journaliste de formation, co-fondatrice d’un magazine d’art et de culture bien connu du territoire, musicienne depuis toujours, Agathe ajoute une corde à son arc en se lançant dans l’écriture romanesque. Elle choisit Saint-Martin, où elle réside depuis 2018, comme décor d’un voyage intérieur où la lumière du territoire fait écho à celle que cherche son héroïne.

L’histoire suit Bianca, une jeune femme brisée par la perte soudaine de son compagnon, et qui s’envole pour les Antilles à la recherche de sa belle-famille. Ce périple inattendu la mène à Saint-Martin, où elle sera confrontée à des révélations bouleversantes et à une série de rencontres qui vont profondément la transformer. Loin d’un simple décor exotique, l’île devient le miroir de son cheminement émotionnel. Au fil des 306 pages, elle aborde avec délicatesse le deuil, les secrets mais aussi la force des liens et l’éveil à soi.

“Suivre le soleil” promet une lecture à la fois lumineuse et profondément humaine. Un hommage discret mais sincère à Saint-Martin, sa culture et son énergie. Le premier roman d’Agathe, auto-édité, est disponible dès aujourd’hui à la Librairie du Bord de Mer, la Librairie des Isles, les Tabacs Presse de Bellevue, Mont Vernon et la Baie Orientale, sur les plateformes de vente en ligne et à la commande dans les librairies de métropole. _Vx