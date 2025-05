BEACH VOLLEY / Tournoi régional : ELLOZ et Sandy Spikers en tête  

Le weekend des 3 et 4 mai signait le retour du tournoi de beach-volley régional à la Baie Orientale après plusieurs années d’absence. En lice, les équipes de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe et Sint Maarten.

Le tournoi, réparti sur deux jours consécutifs, a permis de découvrir le talent et la ténacité des meilleurs joueurs et joueuses dans la discipline.

Côté féminin, c’est Saint-Barthélemy qui domine sur le podium avec respectivement : l’équipe ELLOZ à la première place, composée de Mélody Benhamou et Maëlys Laramy, suivie de l’équipe SUN & FUN avec Rossella Grimaldi et Lena Kaczmarek, et l’équipe DOUBLE IMPACT à la 3e place, avec les performances de Aude Vermillard et Mélanie Lédée.

Du côté des hommes, les Sandy Spikers de la partie hollandaise arrivent en tête, avec de beaux matchs disputés par Rajheem Meulens et Geoffry Hernandez. La deuxième place a été remportée par les TROPIC THUNDERS, composée des joueurs Claude Davis (Saint-Martin) et Jacob Streefkerk (Sint Maarten). Enfin, la 3e place du podium est remportée par Saint-Barth, avec les SBBV, représentés par Louis Prenleloup et Pierre Brouard.

Mélody Benhamou, présidente de ELLOZ souligne l’objectif de ce tournoi : « Le but est de refaire vivre l’île de Saint-Martin à travers le volley. Nous travaillons beaucoup avec le côté hollandais qui a la même approche et un excellent niveau ».

Kévin Orville, chargé de l’organisation de l’événement ajoute : « Sur Saint-Martin partie française, le volley était à l’arrêt depuis plusieurs années. Les joueurs de l’équipe hollandaise se sont parfaitement illustrés ce week-end. »

Le prochain tournoi aura lieu au même endroit en décembre prochain.

Instagram : elloz_association

le.coach.en.or (Kevin Orville)