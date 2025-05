FOIRE DE PARIS 2025 : À Paris, le dynamisme entrepreneurial de Saint-Martin rayonne

Depuis le 30 avril, huit entrepreneurs de Saint-Martin participent à la Foire de Paris, événement d’envergure nationale qui attire chaque année des milliers de visiteurs. À travers leurs stands B119 & B127 installés au pavillon 4, ils offrent une vitrine vivante du savoir-faire local, entre artisanat, cosmétique, gastronomie et innovation.

Le député Frantz Gumbs, présent sur l’événement, s’est réjoui de cette mobilisation. “Le dynamisme entrepreneurial de Saint-Martin est mis à l’honneur à la Foire de Paris. À travers leurs savoir-faire, leurs produits et leurs parcours, ils donnent à voir la richesse, la diversité et le potentiel économique de notre collectivité”. Il a tenu à saluer “l’engagement, la persévérance et le professionnalisme” des exposants, Kréoli Bijoux , Armelle B., SXM One Island, LOVE SXM, Sparkle’s SXM Cosmetics, Golden Grove Farm, D-calé et Chez Ginette.

Même enthousiasme du côté du président Louis Mussington, venu rencontrer les participants le 2 mai lors de la journée festive dédiée à Saint-Martin avec, entre autres, une animation du groupe Exotique Vortex, composé de danseurs en tenue traditionnelle. “Ils sont huit. Huit entrepreneurs qui portent nos couleurs, partagent nos saveurs, notre culture et notre énergie. Grâce à eux, plus de 400.000 visiteurs vont découvrir ce qui fait la richesse et la singularité de notre île”.

Cette présence collective, fruit d’un travail commun entre la Collectivité, la CCISM et l’Office de Tourisme, illustre une volonté affirmée : faire de Saint-Martin une terre d’opportunités pour ses talents. Jusqu’au 11 mai, le territoire continue de briller bien au-delà de ses rivages. _Vx