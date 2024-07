Festival gastronomie #4 : La baie Guavaberry à l’honneur

La présidente de l’Office de Tourisme, Valérie Damaseau, conviait la presse et les partenaires ce 17 juillet au kiosque du front de mer afin de présenter la prochaine et 4ème édition du tant attendu Festival de la Gastronomie.

Programmée du 11 au 22 novembre 2024, cette nouvelle édition n’est pas seulement une vitrine culinaire comme l’a rappelé la présidente de l’OT, organisateur de l’évènement qui a réussi à se forger une réputation impeccable dans la Caraïbe mais aussi à l’international : “La présence parmi nous du secrétaire général Fabien Sésé et du président de la Collectivité Louis Mussington est un message fort, leur soutien souligne l’importance du festival qui n’est pas un simple outil touristique mais un véritable hommage à notre identité”. Pour rappel, le Festival de la Gastronomie est une compétition culinaire pour élire la Meilleure Table de Saint-Martin dans 5 catégories : Authentic Stars, City Stars, Gourmet Stars, Beach Stars et Dessert. La nouvelle édition, qui mettra à l’honneur l’incontournable Guavaberry, aura pour parrain Stéphane Buron, chef gastronomique au Chabichou à Courchevel depuis 1987, premier prix Taittinger International en 2002 et sacré Meilleur Chef ouvrier de France en 2004. Les deux chefs ambassadeurs 2024 seront Ashanta Daniel, cheffe traiteur, et Shane Hugging, chef exécutif. Trois soirées musicales thématiques, Jazz & Soul, Zouk et Reggae, promettent une belle ambiance sur le front de mer les 15, 16 et 17 novembre. Côté billetterie, tout sera éco-responsable et cashless grâce à un système de bracelet à charger et à recharger du montant désiré par carte bancaire ou avec des espèces. 13 restaurants sont d’ores et déjà inscrits. Découvrez le programme en détails ci-dessous. _Vx

Infos : https://www.festival-st-martin.com

Programme du Festival de la Gastronomie #4 – 11 au 22 novembre 2024

Dimanche 10 novembre 2024 de 9h à 14h : Pré-event « Taste of Sunrise » au 978 Beach

Lundi 11, mardi 12 et jeudi 14 novembre : Dîners à 4 mains

Mercredi 13 (nouveauté) : Wine & Cheese Pairing

Mercredis 13 et 20 novembre (nouveauté) : Ateliers nocturnes Sip & Cook

Jeudi 14 novembre de 19h à 23h (nouveauté) : Food & Cocktail Pairing à la Marina Fort Louis

Du 15 au 17 novembre : Village de la Gastronomie sur le front de mer de Marigot

Mardi 19 novembre de 18h à 23h : Compétition de BBQ dans la Rue de la République à Marigot

Mercredi 20 novembre : Soirée caritative pour les élèves du lycée professionnel Daniella Jeffry

Ateliers de cuisine :

Mardi 12 novembre : comité d’entreprises (CE) et journalistes

Mercredis 13 et 20 novembre à la Marina Fort Louis : enfants

Samedi 16 et dimanche 17 novembre (en journée) à la Marina Fort Louis : adultes

Mercredis 13 et 20 novembre (en soirée) à la Marina Fort Louis : adultes

Compétitions :

Mardi 12 et mercredi 1 » novembre : chefs privés

Lundi 18 novembre : lycéens (lycée professionnel Daniella Jeffry)

Jeudi 21 novembre : Meilleure Table + Mixologie

Animations musicales sur le front de mer de Marigot :

Vendredi 15 novembre : Soirée Jazz & Soul avec Ralph Thamara et Leyla James

Samedi 16 novembre : Soirée Zouk avec Oswald en tête d’affiche

Dimanche 17 novembre : Soirée Reggae (programmation à confirmer)

Vendredi 22 novembre de 18h à 23h : Soirée de clôture sur le front de mer de Marigot

