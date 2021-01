Street Art : Wall Art Saint-Martin souffle sa première bougie

L’association qui a pour but de redonner vie à l’île de Saint-Martin grâce à la couleur et aux fresques fête son premier anniversaire de création, Happy Birthday… and more to come !

L’occasion était donc idéale pour remettre un coup de peinture sur le projet qui a tout lancé : les marches colorées de Baie Rouge. Spot devenu incontournable pour les visiteurs de Saint-Martin, c’est à Dono qu’on doit dire merci pour cette merveilleuse idée. Lors d’un voyage au Chili, il a ramené ce concept de maisons peintes dans des couleurs vives et l’impact positif qui en découle. C’est avec son acolyte Esta qu’ils décident de mettre à profit l’initiative, qui a depuis brillé aux 4 coins de l’île. Merci à eux et à tous les artistes. De nouvelles fresques sont d’ailleurs en passe d’être inaugurées, nous ne manquerons pas de vous les présenter dans les pages du Faxinfo. Et comme le disent si bien les membres de Wallartstmartin : New Year New Colors (nouvelle année, nouvelles couleurs) !_Vx