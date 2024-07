SAISON CYCLONIQUE : Nouvelle approche pour l’entretien des ravines

En prévision des potentielles intempéries, la Collectivité procède chaque année à l’entretien de plus de 60 500 m² de ravines, fossés et exutoires, sur l’ensemble du territoire.

Cet entretien est un geste crucial en prévision des potentielles inondations, dans le but d’améliorer le drainage des eaux pluviales. Les ravines, en tant que cours d’eau non permanents, jouent un rôle vital dans l’écoulement des eaux de ruissellement. La végétation présente dans les ravines aide à stabiliser les berges, réduire l’érosion et filtrer les polluants. Néanmoins, une végétation trop dense pourrait obstruer le flux des eaux de ruissellement et augmenter le risque d’inondation. Contrairement aux années précédentes où la technique du curage était retenue, la Collectivité a souhaité, cette année, privilégier une méthode plus douce et respectueuse des écosystèmes des ravines, basée sur le débroussaillage et le faucardage.

Cette année, l’entretien des ravines sera effectué de manière ciblée, en fonction des spécificités de chaque collecteur, de la densité de la végétation et de la présence d’embâcles pouvant gêner l’écoulement de l’eau.

Les exutoires situés à Galisbay, Grand-Case et Friar’s Bay seront pré-ouverts, avec un cordon de sable laissé en place qui pourra être ouvert après le passage d’un phénomène pluvieux, si celui-ci ne s’est pas ouvert naturellement.

Les entreprises mandatées par la Collectivité ont débuté les opérations d’entretien, début Juillet, et termineront les interventions à la fin du mois d’août, soit avant le pic de la saison cyclonique. Les déchets verts extraits des différents sites seront acheminés vers l’écosite de Grandes-Cayes où ils seront valorisés en compost.

Afin d’optimiser ces actions d’entretien et d’œuvrer collectivement, la Collectivité rappelle aux usagers qu’il appartient aux riverains d’entretenir les berges et les abords des ravines situées sur leur propriété. De plus, il est interdit de déverser les déchets verts et encombrants dans les ravines. Les particuliers sont invités à suivre cette consigne et à les acheminer vers la déchèterie de Galisbay, gratuite pour les particuliers.

La déchèterie de Galisbay est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 17h et le samedi de 7h à 14h

