BIODIVERSITE : Des nurseries artificielles pour bébés poissons installées dans le port de Galisbay et dans les marinas Fort-Louis et Anse Marcel

Après un an de mise en œuvre, le projet soutenu par la Plan France Relance (Ministère en charge de l’Environnement et l’Union Européenne) « Atténuation des impacts liés aux aménagements portuaires sur la biodiversité marine côtière de Saint-Martin » est un succès.

Il est accueilli par l’Etablissement portuaire de Saint-Martin sur les sites du Port de Galisbay et de la Marina Fort-Louis, et par la Marina de l’Anse Marcel. L’installation de 40 nurseries artificielles appelées Biohut permettant de protéger les jeunes stades de vie des diverses espèces de poissons. Ce dispositif a fait ses preuves : après 10 mois, les Biohut ont permis de multiplier le nombre d’espèces présentes dans le Port et les marinas par 3 en moyenne et le nombre de poissons par 12 en moyenne.

Ces nurseries jouent donc un rôle essentiel pour atténuer la perte des habitats naturels servant de zone de croissance et d’alimentation. Les gestionnaires des sites portuaires ont déjà fait part d’une volonté de poursuivre ce projet en conservant ces Biohut pour diminuer l’impact des aménagements sur l’environnement marin. Le maintien des habitats naturels et le déploiement des habitats artificiels dans les zones artificielles permettraient de protéger efficacement les populations de poissons et de voir leur nombre augmenter.

