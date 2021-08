environnement : Le plan territorial de sauvegarde, «maillon local de la sécurité civile

Par arrêté, le nouveau plan territorial de sauvegarde (PTS) de Saint-Martin a été approuvé et appliqué le 22 mars 2020. Il définit «l’organisation prévue par la COM pour assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus».

«Le PTS est le maillon local de la sécurité civile. C’est un outil complémentaire et compatible aux plans d’organisation de la réponse de sécurité civile (plans Orsec) et renforce donc l’organisation générale des secours. Il regroupe l’ensemble des documents de compétence de la COM pour apporter une réponse de proximité à tout événement de sécurité civile», explique le président Daniel Gibbs. Si le plan Orsec est déclenché par le préfet, le PTS l’est uniquement par le président de la COM. Il peut l’être pour faire face à un événement affectant une partie du territoire ou dans le cadre d’une opération de secours d’une ampleur particulière nécessitant une large mobilisation de moyens.

Le plan territorial de sauvegarde de Saint-Martin comprend 31 fiches actions classées en trois catégories :

7 fiches «information» : carte des aléas, schéma général de l’alerte, zones de compétences géographiques, document d’information territorial des risques majeurs, etc.

10 fiches «gestion» : risques inondations/cyclonique, sismique, tsunami, sanitaire, échouage d’algues sargasses, gestion postévénement naturel, etc.

14 fiches «contacts» : services de l’Etat, de la COM, hébergements touristiques, médias, entreprises diverses, person nes vulnérables, personnels de santé, destinataires des bulletins de Météo France, des alertes de la préfecture, etc.

Dans la majorité des cas, l’alerte est envoyée au président de la Collectivité par le préfet via différents moyens selon l’évènement : appel téléphonique, mail, SMS. La diffusion de l’alerte comprend deux phases : L’alerte des membres de l’organisation territoriale, puis l’alerte des populations via les médias, des mégaphones, hauts-parleurs des véhicules de la police territoriale, etc.