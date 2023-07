SINT MAARTEN : Un parc sous-marin prévu pour septembre 2023

Le mercredi 12 juillet 2023, le ministre de la VROMI (Aménagement du territoire, Infrastructure et Environnement) de Sint Maarten, Egbert J.Doran, a officiellement signé un contrat de location avec Deep Blue Sea (DBS), le promoteur du projet muSEAum, marquant une étape importante dans la réalisation de cette entreprise révolutionnaire.

Le musée sous-marin est appelé à devenir une attraction culturelle et historique de premier plan, mettant en valeur le riche patrimoine de Sint Maarten, la préservation de son identité et de ses traditions. Pour une expérience immersive et enrichissante couplant culture et préservation de l’environnement, le parc sous-marin présentera une collection de statues culturelles et d’installations monumentales qui rendent hommage au passé vibrant de l’île et témoignent de ses racines, avec un hommage particulier à la richesse de la culture musicale, à savoir la danse Ponum, le Steel Pan et le Carnaval. Après maintes délibérations, le muSEAum se situera à proximité de la zone de Divi Little Bay offrant ainsi l’espace nécessaire à la construction et à la réalisation de cette expérience sous-marine qui devrait être achevée en septembre 2023. Ce projet innovant est très prometteur pour le territoire, en termes d’importance culturelle et en tant que catalyseur de la croissance économique. Le concept devrait attirer un nombre croissant de touristes, contribuer à l’économie locale, générer des revenus pour l’île sans oublier la création d’opportunités pour les entreprises et artisans locaux… comme l’attestent les musées sous-marins mis en place au Mexique, au Bahamas, aux Îles Canaries et à Bali.

En concrétisant le muSEAum, le ministère VROMI entend poursuivre sa mission de promouvoir le développement durable et préserver les ressources naturelles et culturelles uniques de Sint Maarten. _Vx

16 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter