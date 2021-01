«Hommage Hôtel», un véritable musée à ciel ouvert

Après s’être délecté des fresques extérieures, passons le portail d’entrée du complexe hôtelier pour découvrir les œuvres en son sein. Suite de la visite guidée.

Vous n’aurez pas passé la grille principale qu’au loin se dessinera déjà une peinture en hommage à Jean-Michel Basquiat. Vous quitterez l’allée principale qu’une autre s’offrira à vos yeux, inspirée cette fois de Van Gogh.

Les amateurs d’art s’en donneront à cœur joie quand les novices découvriront des grands noms du monde artistique. Romantisme, Réalisme, Impressionnisme, Expressionisme, Cubisme, Surréalisme, Pop Art, les courants les plus connus en peinture et à travers l’histoire sont représentés, on se délectera entre autres d’hommages faits à Léonard De Vinci, Paul Cézanne, Vassily Kandinsky, René Magritte, Salvator Dali, Andy Warhol, Keith Haring ou encore Banksy. Les genres se mélangent, les époques s’entrechoquent, et pourtant une cohérence artistique demeure par magie. Des sculptures viennent également nourrir ce lieu riche de symboles, clins d’œil au surréalisme de Giacometti pour ne citer que lui. S’ajoutent une ribambelle d’œuvres d’artistes locaux, en intérieur comme en extérieur.

Dans chaque coin et recoin de l’hôtel et de son site se trouve une œuvre peinte, dessinée, sculptée ou gravée. On y perd vite la notion du temps, ce qui n’est pas un mal car de nombreuses créations artistiques prennent une autre vie à la tombée de la nuit. Pour petits et grands, ravissement garanti. _Vx

Hommage Hotel – 173 Route de Baie Nettlé