Basketball : Les dix jeunes basketteurs sont rentrés avec le titre

Ils ont affronté les basketteurs de Guadeloupe, et en reviennent vainqueurs. Les dix jeunes avaient pris l’avion pour clôturer un mois d’activités sportives proposées par Calvin Bryan du club Speedy Plus. La sélection a remporté les deux rencontres, et ainsi le titre.

«Nous sommes rentrés avec la coupe !» Par ces mots, Calvin Bryan a salué la performance des dix jeunes basketteurs partis vendredi 5 août en Guadeloupe, à l’occasion d’un tournoi contre le club de Sainte-Rose.

Ce voyage a été porté par Calvin Bryan et son club d’athlétisme Speedy Plus dans le cadre du Contrat de Ville. «Pendant l’été, il y a des opérations proposées aux enfants mais pas aux adolescents. Ils sont livrés à eux-mêmes», explique Calvin Bryan. «Ce manque d’encadrement peut mener un jeune vers la mauvaise voie. Ce projet vise à lutter contre l’égarement des adolescents».

La jeune sélection saint-martinoise a rencontré ses homologues de Sainte-Rose, les joueurs USR, le vendredi 5 et le samedi 6 août. Les saint-martinois, surnommés «speedy» n’ont laissé aucun doute sur leur niveau sportif dans les deux matchs aller-retour, avec un premier score 92-73 à l’aller, et 80-51 au retour. Ils sont rentrés dimanche 7 août avec le titre 2022. «Cette performance montre une nouvelle fois le talent de notre jeunesse», indiquait leur coach, Dede Michelet. _Pc

