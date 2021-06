Football EUFA EURO 2021 : France – Suisse : pas de blague, les Bleus !

Cela fait cinq ans que les deux pays ne s’étaient pas affrontés. Cet après-midi (15 heures SXM), les Bleus retrouvent en 1/8e de finale (ndlr : match à élimination directe) les Helvètes, un adversaire dont ils ont croisé la route à de nombreuses reprises.

Les rencontres contre la Nati ne sont jamais évidentes pour les Bleus. Même si le bilan est à l’avantage de l’équipe de France, ces dernières années ont montré que les Suisses n’étaient pas si simples à battre. Cependant, les Helvètes ont beaucoup de difficultés à passer les huitièmes de finale. Aux hommes de Didier Deschamps maintenant d’élever leur niveau de jeu pour éviter une cruelle désillusion.

Côté compo d’équipe, à la veille du match, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Clément Lenglet étaient alignés ensemble lors d’une opposition où Benjamin Pavard et Adrien Rabiot jouaient les pistons respectivement à droite et à gauche. Au milieu, Paul Pogba et N’Golo Kanté sécurisaient l’entrejeu alors que Griezmann pouvait conduire l’attaque derrière Kylian Mbappé et Karim Benzema, donnant à chacun des attaquants sa meilleure place possible dans une animation. A voir…

Le Danemark file en quarts après sa victoire face au Pays de Galles (4-0)

Voici peut-être l’outsider que personne n’a vu venir. Samedi, le Danemark a validé son ticket pour les quarts de finale en éliminant le Pays de Galles de Gareth Bale (4-0), dépassé par les évènements comme les siens. Franchement enthousiasmants, les coéquipiers de Kasper Dolberg, auteur d’un doublé, affronteront les Pays-Bas ou la République Tchèque au tour suivant.

L’Italie au bout du suspense

Dans l’autre rencontre de samedi, la Squadra Azzura est venue à bout d’une Autriche accrocheuse et valeureuse pour rejoindre les quarts de finale et retrouvera la Belgique qui a battu le Portugal 1 à 0 hier soir! Entrés en jeu, Chiesa et Pessina ont fait la différence en prolongation puis Kalajdzic a réduit le score dans une fin de match haletante. _AF

1/8es de finale – Les résultats :

Pays de Galles : 0 – Danemark : 4

Italie : 2 – Autriche : 1 (AP)

Le programme d’aujourd’hui :

Lundi 28 juin :

Croatie – Espagne à 12h sur beIN Sports, 18h sur TF1

France – Suisse à 15h sur beIN Sports, 21h sur TF1