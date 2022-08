Projet Island Friend : à la recherche de témoignages d’habitants 

Au mois de mars, Laurina Algain-Gombs eut la volonté de proposer un projet touristique pour Saint-Martin à l’occasion d’un concours. Island Friend se veut être une plateforme interactive entre habitants locaux et touristes. Laurina Gombs a posé ses valises à Saint-Martin pour travailler sur le projet.

Laurina Algain-Gombs a atterri ce 7 août à Saint-Martin. La jeune entrepreneuse qui porte la création de Island Friend, une plateforme interactive entre habitants locaux et touristes, est convaincue qu’il revient à la population d’être les ambassadeurs du tourisme sur Saint-Martin.

Le projet consiste à proposer une expérience humaine, telle qu’elle a pu en vivre lors de ses voyages, au bénéfice de l’économie locale. «J’ai pu me rendre en Jamaïque chez l’habitant. De là, je suis ressortie avec un bagage d’anecdotes. J’ai pu me rendre sur des lieux inconnus des touristes». C’est cette expérience qu’elle aimerait offrir aux nouveaux arrivants avec Island Friend, et un volet comme séjour chez l’habitant ou encore des prestations proposées par les habitants et rémunérées. Par exemple, une balade en montagne. Parce que : «Qui connaît mieux Saint-Martin que les locaux ?» Le service pourra être noté par les bénéficiaires, comme sur les plateformes type Airbnb.

Pour mettre en œuvre sa plateforme la jeune parisienne et Saint-Martinoise profite de son séjour actuel sur l’île et rencontre la population, principal propulseur d’Island Friend. Quel est leur avis sur le secteur touristique à Saint-Martin, est-ce qu’ils se sentent inclus, quelles sont les axes d’amélioration, telles sont les questions que Laurina Gombs pose aux habitants. «Ils ont le sentiment d’être délaissés dans le plateau touristique. Quelques habitants ont témoigné que le secteur ne profitait qu’à une certaine partie de l’île.» Côté touristes il y a aussi l’envie de creuser plus. «Une touriste ayant séjourné à Saint-Martin voulait connaître l’histoire et la culture locale en visitant des lieux emblématiques», explique Laurina Gombs. Ces échanges permettent de comprendre les enjeux touristiques, et mieux cibler les besoins de Saint-Martin. La formatrice en marketing digital rencontrera prochainement le Crédit Mutuel, l’Office du Tourisme, ou encore des acteurs comme Soualigan Slangs. _Pc

Si vous voulez participer à cette enquête contactez Laurina Gombs à l’adresse suivante : laurina.gombs@gmail.com

3 vues totales, 3 vues aujourd'hui