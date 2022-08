ÉVÈNEMENT : La seconde édition du Festival de la Gastronomie met à l’honneur la banane plantain 

Mercredi dernier, Valérie Damaseau, présidente de l’Office du Tourisme de Saint Martin, et son équipe ont invité la presse à la présentation de la deuxième édition du Festival de la Gastronomie qui se tiendra du 11 au 22 novembre 2022.

Le lieu de rendez-vous de la conférence de presse était donné à la Villa Hibiscus, grand gagnant de la première édition. Organisé en 2021 par l’Office de Tourisme de Saint-Martin, le Festival de la Gastronomie a pour vocation de mettre en lumière la cuisine locale ainsi que la diversité culinaire du territoire. Si le tamarin avait été choisi comme ingrédient phare l’année dernière, c’est cette fois la banane plantain qui sera au centre des recettes proposées par les candidats à l’élection de la « Meilleure Table de Saint-Martin 2022-2023 ». Les catégories restent inchangées par rapport à 2021 : Gourmet, City, Beach, Authentic. Pour pimenter encore plus la compétition, les gagnants de chaque catégorie s’affronteront lors de la soirée de clôture le 22 novembre par une épreuve de dégustation à l’aveugle qui sera jugée par les chefs invités. Les organisateurs ont également étoffé les catégories en ajoutant deux nouvelles disciplines chères à la Caraïbe : meilleur barbecue et meilleur mixologue. Le jury du Festival de la Gastronomie 2022 sera constitué de Nicolas Sale – chef 2 étoiles et parrain de cette seconde édition, Laurent Huguet – chef 1 étoile, Ilham Moudnib – cheffe pâtissière, Ninon Fauvarque – mixologue, Lionel Lévy – chef 1 étoile, Rudy Réclair – chef martiniquais, Rafael Pires – chef brésilien et Daniel Vézina – chef canadien.

Outre leur fonction de membre du jury pour certains, les chefs invités, internationaux ou locaux, transmettront leur savoir-faire et leur passion lors d’ateliers de cuisine en extérieur comme avec les étudiants du Lycée Professionnel Daniella Jeffry, pour les inspirer et leur apprendre de nouvelles techniques. Ces rencontres seront suivies d’une compétition mettant au défi six élèves de la section hôtellerie / restauration dont le gagnant décrochera un stage de perfectionnement actif, une formation express dans un établissement de formation français et du matériel de cuisine. D’autres ateliers seront ouverts au public, adultes et enfants, mais cette fois payants (prix encore à définir par l’organisation). Maintenant que les restrictions sanitaires sont allégées, l’Office du Tourisme va créer un village de la gastronomie, lieu de rassemblement qui se situera normalement à Marigot du 18 au 20 novembre. Les restaurants et les artisans pourront ainsi organiser des dégustations de leurs produits et faire découvrir la gastronomie saint-martinoise aux visiteurs. Le Festival de la Gastronomie s’adresse aux restaurants de la partie française.

Pour celles et ceux qui désirent devenir la « Meilleure Table de Saint-Martin 2022-2023 », ouverture aux inscriptions ce 10 août, jusqu’au 30 septembre. _Vx

Infos : Formulaire d’inscription (à partir du 10 août) : https://forms.office.com/r/3tHb4ZreT3

