Barrage à Griselle : le parquet requiert un stage de citoyenneté à l’encontre des trois frères Webster

Trois fils de la famille Webster ont comparu jeudi devant le tribunal de proximité de Saint-Martin pour des faits «d’entrave à la circulation des véhicules sur une voie publique». Précisément il leur est reproché d’avoir bloqué la route nationale au niveau de Griselle du 24 au 27 janvier dernier. La procédure avait été ouverte après le dépôt de dix-huit plaintes contre x.

A la barre, les trois frères ont insisté sur le fait que les barrages n’étaient pas de leur initiative mais de celle de la population saint-martinoise pour soutenir leur famille. «Bloquer la vente aux enchères était notre but premier, pas de bloquer la circulation de l’île», assure un frère. « La famille Webster ne peut être qualifiée de tyran, ils revendiquent leurs terres», a déclaré l’avocat de la défense. « Les frères Webster ne sont pas propriétaires des engins qui ont été placés sur la voie publique lors de ces blocages. Aucun document ne l’atteste. Mes clients n’ont absolument pas touché les engins », a martelé leur avocat.

De son côté, la parte civile admet que «cette affaire est un dossier complexe ». « Nous avons tous des problèmes dans la vie mais aucun ne justifie de prendre en otage toute la population d’autant quand ce n’est pas pour l’intérêt général mais personnel dans ce cas-là », a déclaré l’avocat des victimes qui se sont constituées partie civile et ont demandé entre 2 et 10 000 euros de dommages et intérêts.

La représentante du ministère public a requis à l’encontre des trois fils l’accomplissement d’un stage de citoyenneté dans un délai de six mois assorti d’une peine d’emprisonnement de trois mois si le stage n’est pas exécuté.

Le jugement a été mis en délibéré au 10 novembre. (soualigapost.com)

