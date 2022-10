SOLIDARITÉ ANTILLES : Que retenir de 5 ans de collaborations locales avec la Fondation de France ?

Fin de ce mois d’octobre, une délégation de la Fondation de France (FDF) reviendra à Saint-Martin pour dresser le bilan de 5 années de collaborations locales avec le premier réseau de philanthropie en France.

Après la série d’ouragans d’une extrême violence qui ravageait les Antilles en septembre 2017 dont Irma qui a considérablement traumatisé la population et le territoire de Saint-Martin, la Fondation de France lançait un appel à la générosité pour venir en aide aux habitants frappés par cette catastrophe. De nombreuses actions ont été menées pour reconstruire la vie, et 5 ans après, la Fondation de France est toujours présente pour aider des acteurs associatifs à structurer et pérenniser leurs initiatives. Les 15,2 millions d’euros récoltés lors de cet appel d’urgence aux dons ont permis de soutenir une centaine d’actions pour un montant de près de 13 millions d’euros, en particulier dans la partie française de Saint-Martin particulièrement touchée, puis en Dominique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, à Cuba et en Haïti. Les axes prioritaires d’intervention de la FDF furent la reconstruction des habitats, l’aide aux familles sinistrées, la relance économique, le soutien à l’éducation et la culture ainsi que la préservation de l’environnement. Lors de la crise sanitaire en 2020, la Fondation de France a renforcé son soutien auprès des personnes les plus vulnérables, avec une aide alimentaire et sociale et un soutien psychologique aux populations. En 2022, la Fondation de France est toujours sur le terrain et aide les associations locales à professionnaliser et à faire perdurer leurs actions avec des outils de gestion, des modalités de fonctionnement ou encore un travail en réseau. Elle poursuit également des actions de prévention des catastrophes naturelles, notamment en termes d’éducation et de recommandations concernant les rénovations et les constructions. Les territoires antillais étant régulièrement confrontés à des catastrophes naturelles, le comité Solidarité Antilles a décidé de soutenir des projets de prévention de catastrophes naturelles pour permettre aux territoires de s’adapter face aux prochains ouragans. La Fondation de France a également lancé son propre programme intitulé « Prévenir et agir face aux catastrophes ». Lors de sa prochaine venue le 27 octobre, la délégation de la FDF, menée par Karine Meaux, responsable Solidarités internationales et Urgences, procèdera à la restitution des enseignements tirés des actions menées avec ses partenaires sur l’île de Saint-Martin depuis 2017. Cette rencontre sera également l’occasion de partager des réflexions sur l’avenir et d’entendre les ambitions des acteurs locaux pour la zone Caraïbes, notamment face au réchauffement climatique. _Vx

