Deux événements à ne pas manquer ce samedi 6 avril : le 1er salon de l’artisanat et des métiers d’art et la grande braderie des commerçants

Comme nous vous le signalions dans l’une de nos précédentes éditions, Marigot sera en effervescence ce samedi 6 avril, avec la braderie des commerçants dans le centre-ville et le salon de l’artisanat et métiers d’art sur le Front de Mer.

La Direction de l’Action Culturelle de la Collectivité de Saint-Martin organise le 1er salon de l’artisanat et des métiers d’art à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Arts « Au bout des doigts », le samedi 6 avril 2024 de 9h à 18h, sur le Front de Mer de Marigot.

A travers cet événement culturel, la Collectivité de Saint-Martin souhaite mettre en lumière les créateurs locaux et permettre au grand public de découvrir les savoir-faire de Saint-Martin.

Cet événement a vocation à valoriser les créations artisanales et artistiques mais aussi à mettre en relation les artisans et le public, en leur donnant l’opportunité de présenter leur travail, de vendre leurs produits et de prendre des commandes.

Une quinzaine d’artisans seront présents, ainsi que la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin dont le stand aura pour mission de renseigner et guider les entrepreneurs ou porteurs de projet, dans le domaine de l’artisanat.

Plusieurs savoir-faire seront représentés dont la création de bijoux, l’ébénisterie d’art, la création d’œuvre d’art, la création de couture, la création de chapeaux, paniers, sacs, la fabrication de bougies et la sellerie.

Beaucoup de monde attendu aussi pour la grande braderie

A l’initiative de l’association Action Économique et Citoyenne de Saint Martin (AEC) présidée par Yann Lecam, la braderie des commerçants de Marigot fait son grand retour ces vendredi 5 et samedi 6 avril. Les bonnes affaires débuteront dès aujourd’hui dans de nombreux commerces de Bellevue, Howell Center, Marigot, Marina Royale et au West Indies Shopping Mall avec des remises pouvant aller jusqu’à -50 % !

La chasse aux bonnes affaires se poursuivra ce samedi 6 avril avec la grande braderie des commerçants rue du Général de Gaulle qui sera rendue piétonne pour l’occasion de 8h à 19h.

Plus de soixante stands seront présents pour accueillir les clients du matin au soir à des prix cassés.

Pour agrémenter cette journée festive, des animations seront proposées tout au long de la journée ainsi que des stands pour se rafraîchir et se restaurer. _AF

