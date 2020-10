L’association « Les Mioches Carmont » présente son centre de loisirs baptisé « Nautically Yours » du 19 au 31 octobre

Elle invite notamment les résidents de Sandy-Ground et de Quartier d’Orléans à s’inscrire et profiter de cette action.

LMC est une association de Sandy-Ground œuvrant dans l’accompagnement scolaire et les centres de loisirs. Lancée en 2017, elle est un acteur reconnu sur le territoire.

Grâce au soutien de la Collectivité de Saint-Martin, la CAF et la CGET, elle propose à 20 enfants résidents des quartiers prioritaires (Sandy-Ground et Quartier d’Orléans) d’intégrer le centre moyennant 40 € au lieu de 90 €.

NAUTICALLY YOURS durera 2 semaines (du 19 au 31 octobre 2020 de 8h00 à 15h00). Il est à noter qu’un protocole sanitaire strict est en place. Chaque enfant devra être muni d’une visière (notamment pour les enfants qui supportent mal les masques). Les Parents ne seront pas autorisés au sein du local et devront échelonner leurs arrivées et départs.

En dehors des ALSH (Accueil de Loisirs sans Hébergement), LMC est également conventionnée « Centre Local d’Accompagnement Scolaire » et Périscolaire par la CAF de la Guadeloupe. Elle a la particularité d’associer le numérique et les astuces Montessori dans ses méthodes afin de proposer une approche globale à chaque enfant accompagné.

L’association est par ailleurs partenaire des FRANCAS de la Guadeloupe et accueille des stagiaires BAFA ou BAFD en son sein. Elle contribue ainsi à la formation des métiers de l’animation.

Le secteur privé peut soutenir l’association en lui octroyant des DONS en nature ou financiers ou encore par le sponsoring d’enfants en leur offrant des bons cadeaux.

Il est important pour nous d’inciter l’ensemble des acteurs dans la réussite des plus jeunes. C’est à nous de nous investir ensemble pour nos MIOCHES.

A retenir

– Récap : LMC présente centre de loisirs/centre aéré (vacances de la Toussaint)

– Où : à Sandy Ground (Avant le pont, parking face au stade de Tennis)

– Quand : du 19 au 31 octobre 2020 de 8h à 15h du lundi au vendredi

– Pour qui ? Pour tous et particulièrement les quartiers dits prioritaires ou sensibles

– Prix : 90 € ou 40 € (pour ceux venant de Sandy-Ground ou Quartier d’Orléans)

Comment se déroule ce centre ? Autour du thème de la mer, les enfants fabriqueront des éléments décoratifs, ils réviseront, sortiront, cuisineront.