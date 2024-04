SUCCESSION BEAUPERTHUY / Vente aux enchères : Louis Mussington appelle à la manifestation pacifiste 

Ce jeudi 11 avril 2024, le président de la Collectivité, Louis Mussington, a tenu à faire un point presse sur la succession Beauperthuy, dossier d’autant plus important pour les décideurs politiques du territoire après la publication récente de l’avis de vente aux enchères dans le New York Times.

Le lundi 13 mai prochain, trois parcelles situées à proximité du Galion dont celle qui abrite The Old House et l’Amuseum Naturalis de l’association Les Fruits de Mer et celle du Ranch du Galion seront mises en vente aux enchères. La superficie totale est de 10 hectares et la mise à prix de départ est de 2,5 millions d’euros.

Après deux réunions effectuées à Paris entre la Collectivité de Saint-Martin et l’administrateur judiciaire en charge du dossier ainsi que son conseiller, dont le dernier échange remonte au mois de novembre 2023, « les choses étaient très claires sur notre volonté d’acquérir ces parcelles » pour Louis Mussington qui avait alors informé l’ancien ministre délégué aux outre-mer Jean-François Carenco, le ministre des outre-mer Gérald Darmanin et le conseiller du président Macron de sa décision à acheter la paix sociale, « ils ont été sensibles à notre démarche ». Cependant, c’est par voie de presse que le président de la Collectivité et son équipe, dont Léonie Flanders, directrice des Affaires Juridiques et du Contentieux de la COM, et Alain Richardson, 1er vice-président de la COM, tous deux présents lors du point presse de ce jeudi, ont pris connaissance de la décision de l’administrateur judiciaire de procéder à la vente aux enchères des parcelles concernées : « Nous nous sommes sentis insultés, quand nous avons appris ça, nous avons réitéré notre volonté d’acquérir les parcelles, nous n’avons pas eu de réaction de l’administrateur » ajoute Louis Mussington qui reste déterminé à poursuivre les négociations à l’amiable. La semaine dernière, la Collectivité de Saint-Martin s’est donc entretenue avec l’établissement foncier public (EFP) de Guadeloupe qui confirme être en mesure d’acquérir ce foncier au nom de la COM. Les modalités de remboursement devront être définies par les deux parties. Un conseil territorial exceptionnel se tiendra le 30 avril prochain afin de mettre en place une stratégie patrimoniale. Quatre délibérations seront à l’ordre du jour pour élargir le droit de préemption de la Collectivité de Saint-Martin : droit de préemption statutaire, droit de préemption urbain, droit de préemption urbain renforcé limité à 14 ans non renouvelables et le droit de préemption espaces naturels sensibles. Ce faisant, le président de la Collectivité entend lancer un arsenal juridique au profit de la population et du territoire : « II est urgent de réagir et d’assurer la protection et la sauvegarde de notre patrimoine foncier ».

Manifestation pacifiste ce samedi 20 avril 2024

Deuxième phase de la stratégie patrimoniale de la Collectivité : lancer un appel au rassemblement le samedi 20 avril 2024 à 10h devant Cadisco (Lieu-Dit Griselle, sur la route de la Baie Orientale) vers The Old House : « C’est symbolique, nous allons y passer la journée et nous appelons à la mobilisation que ce soit les gens qui sont nés ici ou les personnes qui ont adopté Saint-Martin comme terre d’accueil, je convie tout le monde à cette journée de manifestation que je veux pacifiste pour dire non à la vente aux enchères et oui à la préservation du patrimoine saint-martinois » déclarait Louis Mussington qui précise ne déclarer la guerre à personne « mais nous sommes sur un petit territoire que nous a été transmis par nos aïeuls et on doit le protéger pour le transmettre aux générations futures ». L’appel est lancé. _Vx

Réaction de l’association Les Fruits de Mer

L’association Les Fruits de Mer estime qu’il est vital de préserver The Old House comme site patrimonial. Nous avons développé Amuseum Naturalis sur ce site à la demande de la famille Beauperthuy, précisément pour éviter qu’il soit oublié et abandonné. Nous continuerons à le protéger du mieux de nos capacités aussi longtemps que nous le pourrons.

En ce moment, l’Amuseum Naturalis de The Old House est toujours ouvert. Le public est invité à faire une visite autoguidée n’importe quel jour entre le lever et le coucher du soleil. Un bénévole est sur place le samedi matin de 9h à midi. L’Amuseum Naturalis est toujours gratuit et présente des expositions sur la nature, le patrimoine, la culture, la poésie et l’art de Saint-Martin. Les Fruits de Mer est une association à but non lucratif entièrement volontaire. Nous accueillons les nouveaux membres, donateurs et bénévoles intéressés à participer à nos projets.

