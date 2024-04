BIODIVERSITÉ : Réunion de clôture ce vendredi soir du projet LIFE BIODIV’OM Mérous

L’Association gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin (AGRNSM), dans le cadre du projet LIFE BIODIV’OM, informe et mobilise les citoyens pour la conservation de la biodiversité marine et de deux espèces de mérous en particulier.

Elle accueillera le public dans ses locaux à Hope Estate, ce vendredi 12 avril à 17h30 avec une présentation des mérous géants et mérous de Nassau de Saint-Martin, leurs particularités, les menaces et les enjeux de protection, dont les suivis scientifiques incluant la contribution des citoyens.

Les mérous géants et les mérous de Nassau menacés

En déclin dans la région depuis plusieurs dizaines d’années, les populations de mérous géants et de mérous de Nassau sont en danger. Pourtant, en tant que grands prédateurs, ces poissons jouent un rôle majeur dans les écosystèmes et ont plusieurs fonctions indispensables à la chaîne alimentaire. Indicateurs du bon état de santé de l’environnement, ils sont aujourd’hui menacés par les prélèvements non raisonnés, la dégradation de leurs habitats et la pollution. C’est pourquoi le projet LIFE BIODIV’OM a ciblé ces deux espèces pour les actions mises en œuvre à Saint-Martin, dont l’AGRNSM est le coordinateur.

Découvrez, poursuivez et soutenez les actions de l’AGRNSM pour les mérous ciblés

Ce vendredi 12 avril, de 17h30 à 19h30 venez découvrir et si vous le souhaitez, contribuer à la poursuite des actions mises en place à Saint-Martin : des poissons qui changent de sexe, qui migrent et se réunissent par milliers, qui grognent … mais qui sont menacés, d’où le besoin de votre contribution au réseau participatif « Les yeux des mérous », et au portail Faune. Venez prendre connaissance des résultats des suivis scientifiques avec des techniques inédites, de la consultation des acteurs et des outils de communication développés. Et on terminera par un petit rafraichissement. Entrée gratuite. Places limitées.

Ce rendez-vous sera également l’occasion de mettre en lumière le projet ReCorEA Saint-Martin (soutenu par l’OFB, Atout France et la Fondation VEOLIA), visant à préserver les habitats essentiels des mérous géants et des mérous de Nassau, par l’évolution de la stratégie de mouillages au sein de la réserve naturelle.

103 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter