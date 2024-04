Projet d’extension du port de Galisbay : clôture de la concertation ce soir à la CCISM

Le 26 février dernier, l’autorité portuaire du port de commerce de Galisbay et la Collectivité de Saint-Martin organisaient la réunion inaugurale de la concertation préalable dans le cadre du projet d’extension du port de Galisbay. La réunion de clôture se tiendra ce vendredi 12 avril de 17h à 20h à la CCISM.

Pour rappel, ce projet de l’extension est porté par l’établissement portuaire de Saint-Martin (EPSM), communément appelé « Port de Galisbay ». La Collectivité a co-saisi la Commission Nationale de Débat Public (CNDP) avec l’autorité portuaire sur le projet d’extension afin de construire une vision partagée du projet d’aménagement et du projet de territoire dans lequel il s’inscrit. La concertation préalable a donc débuté le 26 février dernier et se poursuivra jusqu’au 22 avril prochain. Depuis la soirée inaugurale, huit ateliers thématiques se sont déroulés du 27 février au 22 mars 2024 abordant des sujets comme les perspectives globales de développement, les enjeux environnementaux, le développement touristique, les impacts sur l’usine d’eau potable et le développement du commerce, toujours dans le cadre de l’extension du port de Galisbay. Une journée « Port Ouvert » s’est organisée le 16 mars 2024 où plus de 400 personnes ont assisté à la présentation du projet avant de visiter le navire Gunilla. Sans oublier les débats mobiles à la rencontre du public saint-martinois. Ce soir, à partir de 17h, l’équipe du port de Galisbay invite la population à assister à la réunion de clôture et de restitution de la concertation préalable, à la Maison des Entreprises (CCISM), 10 rue Jean Jacques Fayel. _Vx

Infos et documents disponibles en ligne : https://www.portdemarigot.com/extension

131 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter