FOIRE DE PARIS : La CCISM s’engage pour le développement du tissu économique local

La Foire de Paris a ouvert ses portes ce 1er mai et la CCISM est heureuse d’accompagner activement six exposants durant l’évènement qui se tiendra jusqu’au 12 mai prochain.

Au travers de cet accompagnement qui s’axe autour de sa priorité absolue de développer le tissu économique local, la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin offre donc aux six exposants une plateforme pour dynamiser leur activité, accroître leur visibilité et élargir leur réseau professionnel. Pendant les douze jours de la foire qui réunit chaque année plus de 400.000 visiteurs, SXM One Island, Love, Golden Grove Farm et Chez Ginette auront l’opportunité de présenter leurs produits aux milliers de visiteurs, tandis que l’Agence D-Calé et le cabinet Michel Simond pourront mettre en avant leurs services. De la mode aux délices gastronomiques, des produits transformés aux services aux entreprises, en passant par la promotion de notre destination, ces six entreprises saint-martinoises mettront en lumière l’attractivité de notre territoire et stimuleront la compétitivité de notre économie à l’échelle internationale. Si vous désirez retrouver nos entrepreneurs locaux ainsi que la délégation de la CCISM sur la Foire de Paris, vous devrez vous rendre aux stands B119 & B127 (Pavillon 4). La CCISM remercie la Collectivité, à l’initiative de ce déplacement à Paris, pour sa confiance continue dans cette mission essentielle pour façonner un avenir économique prospère pour Saint-Martin. _Vx

