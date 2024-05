Festival des Animaux Endémiques : toujours autant de succès

L’association Les Fruits de Mer accueillait samedi dernier le public au Festival des Animaux Endémiques à l’Amuseum Naturalis situé à Quartier d’Orléans. Une centaine de personnes ont fait le déplacement pour participer à ce bel évènement culturel.

Station de coloriage et d’activité artistique, lecture des ouvrages publiés par l’association, distribution de plantes et découverte des animaux qui vivent uniquement sur le territoire de Saint-Martin au travers d’une chasse d’observation, les participants de tous âges en auront profité pleinement. Gratuit, ludique et propice aux rencontres, le Festival des Animaux Endémiques a également servi de piste de lancement pour « Endémiques Autour de Moi », nouveau livre de coloriage et journal de la nature bilingue distribué gratuitement samedi dernier. Regroupant 40 plantes et animaux uniques à Saint-Martin et dans notre région, cet ouvrage retrace les trésors précieux de notre île. La station d’artisanat n’a pas désempli de la matinée, que ce soit par les enfants ou les adultes, tous très concentrés pour décorer leur pochette en toile avec des motifs d’animaux endémiques mis en valeur lors du festival. Encore un bien joli moment passé en compagnie des membres de l’association Les Fruits de mer, plus active que jamais pour faire découvrir à la population saint-martinoise toutes les richesses du territoire.

Tous les ouvrages publiés par l’association sont disponibles en téléchargement gratuit. _Vx

Infos : www.lesfruitsdemer.com/

Nouvelle double distribution gratuite ce samedi 4 mai

Deux nouveaux livres sur la nature réalisés par Les Fruits de Mer seront distribués gratuitement ce samedi 4 mai de 9h à midi à l’Amuseum Naturalis à The Old House. Les deux nouveaux livres, quadrilingues (anglais, français, espagnol et néerlandais), sont les derniers de la populaire série pour enfants Soualikids: Soualikids Creatures et Soualkids Creatures Coloring Book. Ils mettent en valeur les insectes et autres petites créatures de cette île. L’objectif de la série, créée spécialement pour les enfants, est de mettre en valeur la nature, la culture et le patrimoine de Saint-Martin, pour aider les petits à acquérir la base du vocabulaire et décrire l’environnement exceptionnel dans lequel ils vivent. La station de coloriage risque d’être à nouveau prise d’assaut… et tant mieux !

